Karius, transferine Kraliçe engeli, uzadı!

Bir dönem Beşiktaş forması da giyen Loris Karius'un yeni takımı belli oluyor.



İngiliz basınında yer alan habere göre; Newcastle'ın tecrübeli kaleciyle her konuda anlaşma sağladığı belirtildi.



KRALİÇE'NIN ÖLÜMÜ TRANSFERİ UZATTI!



Haberde oyuncu ile görüşmelerin tamamlandığı ancak Kraliçe'nin ölümü sebebiyle imzanın ertelendiği ifade edildi.



Başarılı kalecinin Liverpool ile sözleşmesi geçtiğimiz sezonun sonunda sona ermişti. Karius, 2018-2019 sezonun Beşiktaş'ta kiralık olarak forma giymişti.





SENİN İÇİN SEÇTİĞİMİZ