Karateye başlayan Down sendromlu Buse ve Muhammed'in gelişimlerinden aileleri mutlu

Gümüşhane Özel Eğitim ve Uygulama Okulu öğrencilerinden 13 yaşındaki Muhammed Eymen Tuncel ile aynı okuldan geçen sene mezun olan 18 yaşındaki Buse Topuz, ailelerinin girişimleriyle Gümüşhane Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'nde düzenlenen karate kursuna başladı.



Antrenör Sevim Burcu Çetin yönetiminde haftanın 3 günü antrenmanlara katılan Tuncel ve Topuz, 30'u aşkın sporcu ile bir araya gelip spor yapmanın mutluluğunu yaşıyor.



Karate antrenörü Çetin, AA muhabirine, Down sendromlu Buse ve Muhammed'i ilk olarak ayrı çalıştırdığını, daha sonra adapte olmaları için tüm sporcularıyla birlikte antrenman yaptırdığını söyledi.



Çetin, her ikisinin de zamanla karateyi severek çalışmaya başladıklarını dile getirerek, "Spor yaptıkları için daha fazla uyum sağlıyorlar. Sosyal açıdan çok fazla keyifli oluyor ve gelişimlerine katkı sağladığını düşünüyorum. Onlar da çok mutlular, çok seviyorlar karateyi." ifadelerini kullandı.



Sporcularıyla birlikte başarılar elde etmek istediğini belirten Çetin, "Amacım Down sendromlu sporcularımın para-karate branş müsabakalarına hazırlamak, bu branşta madalyalar elde etmek. Umarım bu hedefleri gerçekleştirebiliriz. Daha iyi olacağımıza inanıyorum. İyi gidiyoruz." dedi.



Aileler gelişimden memnun



Buse Topuz'un annesi Hacer Topuz ise çocuğunun sporla ilgilenmesinden dolayı mutlu olduğunu söyledi.



Topuz, karateye başlayan kızının hareketlerinde olumlu değişiklikler gördüğünü vurgulayarak, "Buse spordan önce hep oturuyordu. Spor yapmaya hevesli, buraya gelmek için sabırsızlanıyor. Antrenörünü sevince spora karşı daha istekli oluyor. Karateye başlayınca kurallara daha çok uymaya başladı. Antrenmana gelmeden hazırlanıyor, görevlerini biliyor." diye konuştu.



Muhammed Eymen Tuncel'in babası İsmail Hakkı Tuncel de çocuğunun ilk defa bir spor branşıyla uğraştığına dikkati çekerek, "Bir ay önce karateye başladı. Hareketlerinde değişiklik oldu. Bize karşı daha iyi davranıyor. Burada enerjisini atıyor, faydasını görüyoruz. Antrenörünü çok seviyor." şeklinde konuştu.



Aynı kursta karate eğitimi alan sporcu Ali Hamza Sevim ise özel bireyler ile spor yapmaktan dolayı mutlu olduklarını dile getirdi.



Sevim, sporun birleştirici bir etkinlik olduğunu belirterek, "Spor kimsenin, kimseyle ayrılmayacağı, herkesin birbiriyle dost olacağı güzel bir şey. Özel bireylerin spor yapması çok hoş. Onlara çok saygı duyuyorum." dedi.