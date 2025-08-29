29 Ağustos
Göztepe-Konyaspor
21:30
29 Ağustos
Vanspor FK-Bandırmaspor
19:00
29 Ağustos
Sarıyer-Erzurumspor
21:30
29 Ağustos
Hamburger SV-St. Pauli
21:30
29 Ağustos
Elche-Levante
20:30
29 Ağustos
Valencia-Getafe
22:30
29 Ağustos
Cremonese-Sassuolo
19:30
29 Ağustos
Lecce-AC Milan
21:45
29 Ağustos
Lens-Brest
21:45
29 Ağustos
FC Groningen-Heracles
21:00

Karagümrük'te Antalyaspor öncesi tek eksik!

Fatih Karagümrük, Süper Lig'in 4. haftasında deplasmanda Antalyaspor ile karşılaşacak.

Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük, Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında 30 Ağustos Cumartesi günü deplasmanda Hesap.com Antalyaspor ile karşılaşacak.

Corendon Airlines Park Antalya Stadı'nda oynanacak müsabaka, saat 21.30'da başlayacak. 

Karşılaşmada hakem Cihan Aydın düdük çalacak.

Süper Lig'in 3 haftası geride kalırken 1 maçı eksik İstanbul ekibi, 2 yenilgiyle 18. ve son basamakta yer alıyor.

Ligin ilk 3 haftasında 2 galibiyeti, 1 yenilgisi bulunan Antalyaspor ise topladığı 6 puanla 6. sırada haftaya giriş yaptı.

Fatih Karagümrük'te kırmızı kart cezalısı Maruis Tresor Doh, Antalya deplasmanında forma giyemeyecek.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 3 3 0 0 10 0 9
2 Trabzonspor 3 3 0 0 3 0 9
3 Göztepe 3 2 1 0 5 0 7
4 Konyaspor 2 2 0 0 7 1 6
5 Samsunspor 2 2 0 0 3 1 6
6 Antalyaspor 3 2 0 1 3 2 6
7 Fenerbahçe 2 1 1 0 3 1 4
8 Beşiktaş 1 1 0 0 2 1 3
9 Eyüpspor 3 1 0 2 4 7 3
10 Gaziantep FK 3 1 0 2 2 7 3
11 Başakşehir 1 0 1 0 1 1 1
12 Alanyaspor 2 0 1 1 1 2 1
13 Rizespor 2 0 1 1 0 3 1
14 Kayserispor 2 0 1 1 1 5 1
15 Kasımpaşa 2 0 0 2 1 3 0
16 Gençlerbirliği 3 0 0 3 2 5 0
17 Kocaelispor 3 0 0 3 1 5 0
18 Karagümrük 2 0 0 2 0 5 0
