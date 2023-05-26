Kante'nin maaşı dudak uçuklatıyor

Beşiktaş'ın transfer listesindeki isimlerden biri olan N'Golo Kante el yakıyor.
Chelsea'den ayrılacak olan Fransız orta sahanın kazancı senelik 15 milyon sterlin civarında.
Sezon sonunda serbest kalacak 32 yaşındaki oyuncu için PSG'nin 10 milyon euro'luk bir teklif sunduğu iddia edilirken, diğer tekliflerin ise 6 ila 7 milyon euro civarında olduğu belirtildi.
YALNIZCA 9 MAÇA ÇIKABİLDİ
N'Golo Kante bu sezon yaşadığı sakatlıklarla çok fazla maç kaçırdı. Bu sezon yalnızca 9 maça çıkabilen Kante 1 asistlik katkı sağladı.
KANTE: "BEN BEŞİKTAŞ'I TUTUYORUM"
Dünyaca ünlü yıldız N'Golo Kante, geçtiğmiiz aylarda sosyal medya fenomeni ve restorantlar zinciri sahibi Nusret ile bir araya gelmişti. Kante, yemeğin ardından kendisi le fotoğraf çekilmek isteyen bir F.Bahçe taraftarına verdiği yanıtla gündem olmuştu. F.Bahçe taraftarının "Bir gün F.Bahçe'ye gelmelisin" şeklindeki çağrısına Kante, "Ben Beşiktaş'ı tutuyorum" cevabını vermişti.
Chelsea'den ayrılacak olan Fransız orta sahanın kazancı senelik 15 milyon sterlin civarında.
Sezon sonunda serbest kalacak 32 yaşındaki oyuncu için PSG'nin 10 milyon euro'luk bir teklif sunduğu iddia edilirken, diğer tekliflerin ise 6 ila 7 milyon euro civarında olduğu belirtildi.
YALNIZCA 9 MAÇA ÇIKABİLDİ
N'Golo Kante bu sezon yaşadığı sakatlıklarla çok fazla maç kaçırdı. Bu sezon yalnızca 9 maça çıkabilen Kante 1 asistlik katkı sağladı.
KANTE: "BEN BEŞİKTAŞ'I TUTUYORUM"
Dünyaca ünlü yıldız N'Golo Kante, geçtiğmiiz aylarda sosyal medya fenomeni ve restorantlar zinciri sahibi Nusret ile bir araya gelmişti. Kante, yemeğin ardından kendisi le fotoğraf çekilmek isteyen bir F.Bahçe taraftarına verdiği yanıtla gündem olmuştu. F.Bahçe taraftarının "Bir gün F.Bahçe'ye gelmelisin" şeklindeki çağrısına Kante, "Ben Beşiktaş'ı tutuyorum" cevabını vermişti.