Kanada'nın Olimpiyat turnuva kadrosunda 8 NBA oyuncusu!

Kanada erkekler Milli basketbol takımı, Olimpiyat eleme turnuvasının kadrosunu açıkladı.



Sekiz NBA oyuncusu, bu haftanın Olimpiyat eleme turnuvası için tarihin belki de en yetenekli Kanada erkek basketbol takımına seçilmiş durumda.



Kadroda NBA'den Nickeil Alexander-Walker (New Orleans), RJ Barrett (New York), Luguentz Dort (Oklahoma City), Cory Joseph (Detroit), Trey Lyles (San Antonio), Mychal Mulder ile Andrew Wiggins (Golden State) ve Dwight Powell (Dallas) yer alıyor.



12 kişilik kadronun kalan diğer oyuncuları ise Trae Bell-Haynes, Anthony Bennett, Aaron Doornekamp ve Andrew Nicholson şeklinde.



Kanadalılar, Sidney'deki 2000 Oyunlarından bu yana ilk Olimpiyat tecrübelerini yaşamak için altı ülkenin yer aldığı turnuvayı kazanmak zorunda.



