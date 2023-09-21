Kamil Grabara'dan flaş paylaşım!

Kopenhag kalecisi Kamil Grabara'dan Galatasaray ile oynanan maçın ardından flaş bir paylaşım geldi.
Polonyalı kaleci karşılaşmanın ardından, "O b.k çukurunda 3 puanı hak ettik ama hayat bu! Devam edeceğiz." şeklinde bir paylaşım yaptı.
Kamil Grabara daha sonra, "O b.k çukurunda 3 puanı hak ettik" açıklamasını "O b.ktan maçta" olarak değiştirdi.
Galatasaraylı taraftarlar, bu paylaşıma büyük tepki gösterdi.
Öte yandan bazı Galatasaraylı taraftarlar, Kamil Grabara'yı paylaşımı nedeniyle UEFA'ya şikayet ettiler.
NELER YAŞANDI?
Grabara, Galatasaray maçından önce taraftar için gelen soruya, "Fenerbahçe taraftarının daha iyi olduğunu duydum" şeklinde cevap vermişti.
Galatasaraylı taraftarlar, bu açıklamanın ardından 24 yaşındaki kaleciye maç içinde ve sırasında ıslıklarla büyük tepki gösterdi.
Polonyalı kaleci karşılaşmanın ardından, "O b.k çukurunda 3 puanı hak ettik ama hayat bu! Devam edeceğiz." şeklinde bir paylaşım yaptı.
Kamil Grabara daha sonra, "O b.k çukurunda 3 puanı hak ettik" açıklamasını "O b.ktan maçta" olarak değiştirdi.
Galatasaraylı taraftarlar, bu paylaşıma büyük tepki gösterdi.
Öte yandan bazı Galatasaraylı taraftarlar, Kamil Grabara'yı paylaşımı nedeniyle UEFA'ya şikayet ettiler.
NELER YAŞANDI?
Grabara, Galatasaray maçından önce taraftar için gelen soruya, "Fenerbahçe taraftarının daha iyi olduğunu duydum" şeklinde cevap vermişti.
Galatasaraylı taraftarlar, bu açıklamanın ardından 24 yaşındaki kaleciye maç içinde ve sırasında ıslıklarla büyük tepki gösterdi.