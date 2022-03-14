Kalelioğlu: "Beşiktaş'a katkılarından dolayı teşekkür ediyorum"

Galatasaray Başkan Yardımcısı Özgür Kalelioğlu 2-1 kazandıkları Beşiktaş maçı sonrasında konuştu.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Kalelioğlu: 'Beşiktaş'a katkılarından dolayı teşekkür ediyorum'
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14 Mart 2022 23:15
Galatasaray Başkan Yardımcısı Özgür Kalelioğlu 2-1'lik derbi galibiyetinin ardından açıklamalarda bulundu.

Kalelioğlu Beşiktaş galibiyeti sayesinde Barcelona maçına şölen havasında çıkacaklarını belirterek, "Takımın kendine güveni olduğu zaman ne kadar güzel oyun ortaya çıkardığını gördük. Tekrar söylüyorum. Perşembe günü bir şölen havasında maç olacağını tahmin ediyoruz. Tüm localar, VİP, koltuklar satılmış durumda. Herkesi maça davet ediyoruz. Herkesi destek olmaya davet ediyoruz. Manchester, Neuchatel, Juventus maçında yaşadığımız zaferi tekrar kazandıracağız. Tekrardan UEFA zaferini kazanmayı umut ediyoruz." sözlerini kullandı.

Maçtan önce yaşanan erteleme polemikleriyle ilgili ise Kalelioğlu, "Biz polemik için talebi yapmadık. Tek talebimiz Galatasaray'ın fiziki ve doğa şartlarından ötürü İstanbul'a gelememesiydi. Başka sebebi yoktu. Son dakikaya kadar bekledik. Son dakikada hep beraber gördük. Bugün bile kar yağışı devam etti. Amaç iyi futbol oynayabilmek için verişli maç ortamını yakalamaktı. İzmir'e gittik. İyi de oldu. Beşiktaş'a bize katkılarından dolayı teşekkür ediyorum. İzmir'e gitmemiş olsaydık İstanbul'da antrenman yapamayacaktık. Biz polemik için değil. Avrupa'ya Türkiye'ye bir kez daha UEFA Kupası kazandırmak için bu talebi yaptık." açıklamasını yaptı.

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