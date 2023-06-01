Kadınlar Süper Lig play-off üçüncülük serisinde ilk maç İzmir Büyükşehir'in

Hentbol Kadınlar Süper Lig play-off 3'üncülük 4'üncülük serisi ilk maçında İzmir Büyükşehir Belediyespor, deplasmanda Armada Praxis Yalıkavakspor'u 40-32 yendi.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
Abone Ol
Kadınlar Süper Lig play-off üçüncülük serisinde ilk maç İzmir Büyükşehir'in
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
01 Haziran 2023 21:59
Hentbol Kadınlar Süper Lig play-off 3'üncülük 4'üncülük serisi ilk maçında İzmir Büyükşehir Belediyespor, deplasmanda Armada Praxis Yalıkavakspor'u 40-32 yenerek 1-0 öne geçti.

Bodrum Binnaz Karakaya Spor Salonu'nda oynanan müsabakanın ilk yarısı da konuk ekibin 13-20 üstünlüğüyle tamamlandı.

İki galibiyete ulaşacak ekibin sezonu 3. tamamlayacağı seride ikinci müsabaka, 5 Haziran'da İzmir'de oynanacak. Gerekmesi halinde üçüncü maç da 6 Haziran'da yine İzmir'de yapılacak.

SON HABERLER
Tümü
 Reklam 

Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery