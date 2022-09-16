Kadınlar Federasyon Kupası'nda çeyrek finalisteler belli oldu

Türkiye Kadınlar Basketbol Ligi takımlarının mücadele ettiği Kadınlar Federasyon Kupası'nda grup maçları bitti ve çeyrek finale çıkan takımlar belli oldu.



Kupada bugün oynanan maçlarda şu sonuçlar alındı:



Turgutlu Belediyespor-Ferhatoğlu Edremit Belediyesi Gürespor: 54-72



Elazığ Basketbol-DİBA: 77-65



Kırklareli Belediyespor-Urla Belediyesi: 65-55



Karşıyaka Çarşı Koleji-Elazığ İl Özel İdare: 48-82



Fenerbahçe Gelişim-BOTAŞ Gelişim: 56-55



Alanya Belediyespor Antalya Güneşi-HDI Sigorta Yalova VIP: 86-71



Tourism X Boğaziçi Basketbol-Emlak Konut Gelişim: 71-49



İzmit Belediyespor: Tarsus Belediyespor: 68-78



-Çeyrek final eşleşmeleri



Kupada 17 Eylül Cumartesi günü oynanacak çeyrek final eşleşmeleri ise şöyle oluştu:



Ferhatoğlu Edremit Belediyesi Gürespor-Tourism X Boğaziçi Basketbol



Elazığ İl Özel İdare-İzmit Belediyespor



BOTAŞ Gelişim-Kırklareli Basketbol



Tarsus Belediyespor-Elazığ Basketbol





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