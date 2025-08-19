19 Ağustos
Ferencvaros-Qarabag FK
22:00
19 Ağustos
FK Crvena Zvezda-Pafos FC
22:00
19 Ağustos
Rangers-Club Brugge
22:00
19 Ağustos
Real Madrid-Osasuna
22:00
19 Ağustos
Peterborough-Barnsley
21:45
19 Ağustos
AFC Wimbledon-Cardiff City
21:45
19 Ağustos
Huddersfield -Doncaster Rovers
21:45
19 Ağustos
Wycombe Wanderers-Exeter City
21:45
19 Ağustos
Luton Town-Wigan Athletic
21:45
19 Ağustos
Stockport County-Bradford City
21:45
19 Ağustos
Mansfield Town-Blackpool
21:45
19 Ağustos
Port Vale-Stevenage
21:45
19 Ağustos
Plymouth Argyle-Leyton Orient
21:45
19 Ağustos
Lyn-Egersund
20:00

Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde yeni sezonun fikstürü çekildi

Halkbank Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin yeni sezonunun fikstürü çekildi.

calendar 19 Ağustos 2025 13:46
Haber: AA, Fotoğraf: AA
Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde yeni sezonun fikstürü çekildi
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



Halkbank Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde 2025-2026 sezonu fikstür çekimi gerçekleştirildi.

Basketbol Gelişim Merkezi'ndeki fikstür çekimine Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) Başkanvekili Harun Erdenay ile federasyon yetkililerinin yanı sıra ligde mücadele eden takımların temsilcileri katıldı.

Fikstür çekimi öncesinde bir konuşma yapan TBF Başkanvekili Harun Erdenay, "Sakatlıksız bir sezon diliyorum. Bütün bir sene heyecan dolu bir lig geçireceğiz. Avrupa kupalarına katılan takımlara başarılar diliyorum." diye konuştu.


TBF Kadın Ligleri ve Kadınlar Basketbol Süper Ligi Müdürü Esra Erden Atacan ise "Lige bu sezon 11 takımla devam edeceğiz. Halkbank Kadınlar Süper Lig'e yükselen Dardanel Çanakkale'ye hoş geldiniz diyorum. Lige 3-4 Ekim'de başlamayı planlıyoruz. 28 Şubat'ta normal sezon bitecek. Play-off 2 Mart olarak planlanmaktadır. Final bitiş tarihi nisanın ilk haftası olacaktır. Tüm takımlara başarılar diliyorum." ifadelerini kullandı.

Fikstür çekiminin ardından ligde ilk haftanın fikstürü şöyle gerçekleşti:

Fenerbahçe Opet-Emlak Konut

Kocaeli Kadın Basketbol-Nesibe Aydın

Dardanel Çanakkale-Melikgazi Kayseri

BOTAŞ-Beşiktaş BOA

Galatasaray Çağdaş Faktoring-OGM Ormanspor

ÇİMSA ÇBK Mersin haftayı bay geçecek.

SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Konyaspor 2 2 0 0 7 1 6
2 Galatasaray 2 2 0 0 6 0 6
3 Antalyaspor 2 2 0 0 3 1 6
4 Samsunspor 2 2 0 0 3 1 6
5 Trabzonspor 2 2 0 0 2 0 6
6 Göztepe 2 1 1 0 3 0 4
7 Beşiktaş 1 1 0 0 2 1 3
8 Başakşehir 1 0 1 0 1 1 1
9 Kayserispor 1 0 1 0 1 1 1
10 Alanyaspor 1 0 1 0 0 0 1
11 Fenerbahçe 1 0 1 0 0 0 1
12 Rizespor 2 0 1 1 0 3 1
13 Gençlerbirliği 2 0 0 2 1 3 0
14 Kasımpaşa 2 0 0 2 1 3 0
15 Kocaelispor 2 0 0 2 0 2 0
16 Karagümrük 1 0 0 1 0 3 0
17 Eyüpspor 2 0 0 2 2 6 0
18 Gaziantep FK 2 0 0 2 0 6 0
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.