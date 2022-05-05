Kadın futbolda haftanın sonuçları...

Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'nde 21. hafta maçları yapıldı.
Ligde A ve B Grubu'nda yapılan maçlar ve sonuçları şöyle:
A Grubu
Kireçburnu-Karadeniz Ereğli Belediyespor: 2-2
Ataşehir Belediyespor-Amed Sportif Faaliyetler: 0-2
Kocaeli Bayan FK-Fenerbahçe: 2-7
Beşiktaş Vodafone-Altay: 12-0
Fatih Vatanspor-Ankara Büyükşehir Belediyesi Fomget: 1-0
Hatayspor-Bitexen 1207 Antalyaspor: 0-3
B Grubu
İlkadım Belediyesi Yabancılar Pazarsıspor-Bitexen Adana İdmanyurdu 3-2
Trabzonspor-Wulfz Fatih Karagümrük: 1-1
Yukatel Kayseri-Galatasaray Hepsiburada: 0-0
Çaykur Rizespor-Bitexen Sivasspor: 1-0
Konak Belediyespor-Dudullu: 0-2
ALG Spor-Hakkarigücü: 1-0
Ligde A ve B Grubu'nda yapılan maçlar ve sonuçları şöyle:
A Grubu
Kireçburnu-Karadeniz Ereğli Belediyespor: 2-2
Ataşehir Belediyespor-Amed Sportif Faaliyetler: 0-2
Kocaeli Bayan FK-Fenerbahçe: 2-7
Beşiktaş Vodafone-Altay: 12-0
Fatih Vatanspor-Ankara Büyükşehir Belediyesi Fomget: 1-0
Hatayspor-Bitexen 1207 Antalyaspor: 0-3
B Grubu
İlkadım Belediyesi Yabancılar Pazarsıspor-Bitexen Adana İdmanyurdu 3-2
Trabzonspor-Wulfz Fatih Karagümrük: 1-1
Yukatel Kayseri-Galatasaray Hepsiburada: 0-0
Çaykur Rizespor-Bitexen Sivasspor: 1-0
Konak Belediyespor-Dudullu: 0-2
ALG Spor-Hakkarigücü: 1-0
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