Kadın futbolda Fenerbahçe, ALG Spor'u devirdi

Turkcell Kadınlar Futbol Süper Lig'in 21. haftasında Fenerbahçe evinde ALG Spor'u 2-1 mağlup etti.
Dereağzı Lefter Küçükandonyadis Tesisleri'nde oynanan mücadelede Fenerbahçe'nin gollerini 24. dakikada Zenatha Coleman ve 57. dakikada Yaşam Göksu kaydetti.
Bu sonuçla birlikte Fenerbahçe puanını 51'e yükseltirken, ALG Spor 40 puanda kaldı. Ligin bir sonraki maç haftasında Fenerbahçe deplasmanda Fatih Karagümrük ile karşılaşırken, ALG Spor evinde Hakkarigücü'nü ağırlayacak.
Dereağzı Lefter Küçükandonyadis Tesisleri'nde oynanan mücadelede Fenerbahçe'nin gollerini 24. dakikada Zenatha Coleman ve 57. dakikada Yaşam Göksu kaydetti.
Bu sonuçla birlikte Fenerbahçe puanını 51'e yükseltirken, ALG Spor 40 puanda kaldı. Ligin bir sonraki maç haftasında Fenerbahçe deplasmanda Fatih Karagümrük ile karşılaşırken, ALG Spor evinde Hakkarigücü'nü ağırlayacak.