Kadın futbol kulübünün hem başkanı hem antrenörü hem de malzemecisi

Amasya'da yaşayan 39 yaşındaki Mustafa Gül, kurarak başkanlığını üstlendiği Amasis Kadın Futbol Kulübünün tüm ihtiyaçlarıyla kendisi ilgileniyor.



Amasya Üniversitesi Sabuncuoğlu Şerefeddin Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulunda öğretim görevlisi olan Gül, kız çocuklarının kötü alışkanlıklardan uzak durması, sporla iç içe olmaları için 8 ay önce Amasis Kadın Futbol Kulübünü kurdu.



Kurduğu takıma başkanlık ve antrenörlük yapan, başka personel bulunmadığı için malzemecilik ile diğer ihtiyaçlarını da yerine getiren Gül, üniversitedeki derslerden kalan zamanını kulüpte geçiriyor.



Takım elbisesi ile kulübe gelen Gül, burada eşofmanlarını giyip sahaya çıkıyor, topları şişirip antrenman yeleklerini yıkıyor. Gül, bu sezon TFF Kadınlar 3. Lig'de mücadele edecek olan takımının giderlerin çoğunu da karşılıyor.



Mustafa Gül, AA muhabirine, Amasya Üniversitesinde düzenlenen bahar şenliği sırasında kızların futbol oynadığını gördüğünü, buradan esinlenerek kadın futbol kulübü kurmaya karar verdiğini söyledi.



Amasya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Hakkı Turabi'nin desteğiyle bir kadın futbol takımı kurduklarını belirten Gül, "Amasya'da bir kadın futbol takımı neden olmasın diye liseleri, ortaokulları, ilkokulları dolaştık. Yetenekli sporcularımızdan seçme yaptık. Şu anda 108 lisanslı kadın sporcumuz var." dedi.



"Sadece sportif anlamda değil, eğitim anlamında da hayatlarına dokunuyoruz"



Kulüpte yapılması gereken çeşitli işlerin olduğunu dile getiren Gül, "Başka kimse olmayınca topları şişiriyorum, malzemelerin yıkanmasını bile ben yapıyorum. Sonra evrak işleri, federasyonla yazışmalarımız oluyor, bunları tamamlıyorum. Bunun dışında da bir antrenman programı belirledik. Kulübün içindeki görevim başkanlık, sonra antrenörlük, malzemecilik, bazen de sekreterlik diyebilirim." diye konuştu.



Bu sezon 3. Lig'de ilk müsabakalarına 2 Şubat'ta çıkacaklarını dile getiren Gül, şunları kaydetti:



"17, 13 ve 15 yaş kategorilerinde de Türkiye'de çeşitli gruplarda mücadele ediyoruz. Hedefimiz tabii ki 2. Lig'e çıkıp şehrimizi gururlandırmak. Ben şunu gördüm ki kadın isterse başaramayacağı hiçbir şey yok. Çok yetenekliler, çok iyiler. Ben bile bazen yaptıklarına şaşırıyorum. Benim yapamadığım şeyleri yapıyorlar. Biz en çok çocuklarımızın eğitimlerine dikkat ediyoruz. Eğitimci olarak karnelerini, ders notlarını takip ediyorum, yeri geliyor öğretmenleri ile görüşüyorum. Çocukların sadece sportif anlamda değil, eğitim anlamında da hayatlarına dokunuyoruz."



Futbol takımının 13 yaşındaki sporcusu Ceylin Elif Demirelli ise Gül'ün kendilerine hem antrenörlük hem başkanlık hem de malzemecilik yaptığına dikkati çekerek, "Ona çok teşekkür ederiz, bize bir ağabey, baba gibi yaklaşıyor. Her sıkıntımızla ilgilenir. Mustafa hocamın desteğiyle çok başarı kazanacağız, buna inanıyoruz." ifadelerini kullandı.



