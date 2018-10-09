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Kadıköy'de Ali Koç'un totemi işe yaramadı!

Medipol Başakşehir'le oynanan maçta Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ve Asbaşkan Semih Özsoy, en az futbolcular kadar ter döktü.

Kaynak: Vatan
Kadıköy'de Ali Koç'un totemi işe yaramadı!
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09 Ekim 2018 07:17
Başakşehir maçında sahada futbolcular, tribünde de yöneticiler gol için her şeyi denese de beklenen gol bir türlü gelmedi.

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ile asbaşkan Semih Özsoy, mücadele sırasında en az sahadakiler kadar ter döktü.

İkili birçok kez uğur denemesi yaptı. Özellikle son bölümlerde sürekli olarak olarak yer değiştiren Koç ve Özsoy, kaçan gollere isyan etti.

The Bodrum Cup organizasyonunda düzenlenen basın toplantısının ardından Koç Holding Yönetim Kurulu Başkan Vekili ve Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, konuşmacılarla birlikte fotoğraf çekimine katıldı.

Organizasyonu kazanana verilecek kupanın, fotoğraf çekimi alanına getirilmesinden sonra basın mensuplarının, "Kupayı Ali Bey'e verin" demesi üzerine Ali Koç, "Kupayı bana uzatmayın. Sonra kupayla fotoğrafımı çekip espri yapacaklar" dedi.

 

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