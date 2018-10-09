Kadıköy'de Ali Koç'un totemi işe yaramadı!

The Bodrum Cup organizasyonunda d üzenlenen basın toplantısının ardından Koç Holding Yönetim Kurulu Başkan Vekili ve Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, konuşmacılarla birlikte fotoğraf çekimine katıldı.



Organizasyonu kazanana verilecek kupanın, fotoğraf çekimi alanına getirilmesinden sonra basın mensuplarının, "Kupayı Ali Bey'e verin" demesi üzerine Ali Koç, "Kupayı bana uzatmayın. Sonra kupayla fotoğrafımı çekip espri yapacaklar" dedi.

maçında sahada futbolcular, tribünde de yöneticiler gol için her şeyi denese de beklenen gol bir türlü gelmedi.Başkanı Ali Koç ile asbaşkan Semih Özsoy, mücadele sırasında en az sahadakiler kadar ter döktü.İkili birçok kez uğur denemesi yaptı. Özellikle son bölümlerde sürekli olarak olarak yer değiştiren Koç ve Özsoy, kaçan gollere isyan etti.