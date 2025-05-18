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Kadıköy'de tepkiler altında galibiyet

Fenerbahçe, Eyüpspor'u 2-1 mağlup etmesine karşın Galatasaray'ın Kayserispor'u yenmesiyle birlikte şampiyonluk şansını kaybetti.

calendar 18 Mayıs 2025 20:58 | Son Güncelleme Tarihi: 18 Mayıs 2025 21:24
Haber: Sporx.com ve AA, Fotoğraf: AA
Kadıköy'de tepkiler altında galibiyet
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Trendyol Süper Lig'in 36. haftasında Fenerbahçe ile ikas Eyüpspor karşı karşıya geldi. Ülker Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi ev sahibi Fenerbahçe 2-1'lik skorla kazandı.

Kadıköy'de yoğun tepkiler altında oynanan maçta Fenerbahçe'ye galibiyeti getiren golleri 32. dakikada Youssef En-Nesyri ve 84. dakikada Edin Dzeko kaydetti.

Eyüpspor'un tek golü 90+4. dakikada Umut Meraş'tan geldi.

Eyüpspor'un 10. dakikada Mame Thiam ve 82. dakikada Umut Meraş'ın fileleri havalandırdığı golleri, VAR incelemesinin ardından ofsayt gerekçesiyle iptal edildi.

Puanını 81'e çıkaran Fenerbahçe, Galatasaray'ın kazanmasıyla birlikte şampiyonluk şansını kaybetti. Son 4 maçını kaybeden Eyüpspor ise 50 puanda kaldı.

Fenerbahçe, gelecek hafta Hatayspor deplasmanına gidecek. Eyüpspor ise sahasında Antalyaspor'u ağırlayacak.

MOURINHO'DAN DÖRT DEĞİŞİKLİK

Trendyol Süper Lig'in 36. haftasında ikas Eyüpspor'u konuk eden Fenerbahçe'de teknik direktör Jose Mourinho, ligde son oynadıkları RAMS Başakşehir maçına göre ilk 11'de 3'ü zorunlu 4 değişiklik yaptı.

Portekizli teknik adam, Ülker Stadı'nda oynanan karşılaşmada, RAMS Başakşehir karşısında ilk 11'de görev verdiği Sofyan Amrabat ve İsmail Yüksek'ten sarı kart cezaları sebebiyle yararlanamadı. Mourinho, bu futbolcuların yerine Oğuz Aydın ve Sebastian Szymanski'yi sahaya sürdü.

Başakşehir deplasmanında ilk 11'de oynayan isimlerden Diego Carlos, hafif sakatlığı sebebiyle kadroya alınmazken, bu oyuncunun yerine Alexander Djiku görev yaptı. Kaptan Edin Dzeko, ikas Eyüpspor maçına kulübede başlarken Youssef En-Nesyri ilk 11'e döndü.

Fenerbahçe, ikas Eyüpspor karşısına Livakovic, Mert Müldür, Djiku, Skriniar, Kostic, Fred, Szymanski, Oğuz Aydın, Tadic, Talisca, En-Nesyri 11'iyle çıktı.

Sarı-lacivertlilerde İrfan Can Eğribayat, Ertuğrul Çetin, Bright Osayi-Samuel, Burak Kapacak, Yusuf Akçiçek, Levent Mercan, Edin Dzeko ve Cenk Tosun kulübedeki isimler oldu.

FENERBAHÇE'DE ALTI EKSİK

Fenerbahçe'de 6 futbolcu, ikas Eyüpspor'a karşı forma giyemedi.

Sarı-lacivertlilerde tedavilerine devam edilen Allan Saint-Maximin ve Mert Hakan Yandaş'ın yanı sıra ağrıları bulunan Diego Carlos ve İrfan Can Kahveci, maç kadrosunda yer almadı.

RAMS Başakşehir karşısında gördükleri kart nedeniyle cezalı duruma düşen İsmail Yüksek ve Sofyan Amrabat da Eyüpspor maçında takımlarını yalnız bıraktı.

TARAFTAR İLGİ GÖSTERMEDİ

Fenerbahçeli taraftarlar, ikas Eyüpspor müsabakasına ilgi göstermedi.

Sezon boyunca iç saha maçlarında tribünleri dolduran sarı-lacivertliler, takımın şampiyonluk yarışından kopmasıyla müsabakaya olan ilgisini de kaybetti.

ikas Eyüpspor karşılaşmasında tribünlerin büyük bölümü boş kaldı.

TRİBÜNLERDEN TEPKİ

Fenerbahçe-ikas Eyüpspor maçını izlemek için Ülker Stadı'na gelen taraftarlar, başkan Ali Koç ve yönetim kuruluna tepki gösterdi.

Başkan Ali Koç ve yönetimi istifaya davet eden taraftarlar, maç öncesinde Fenerbahçeli futbolcuların isminin okunduğu anonsu da yuhaladı.

Tribünler, takımı da sahaya çıktığı anda protesto ederek ıslıkladı.

MAÇTAN DAKİKALAR (İLK YARI)

26. dakikada sağ kanattaki Tayfur Bingöl'ün pasıyla ceza sahası dışında topla buluşan Stepanenko'nun yayın gerisinden sert şutunda meşin yuvarlak, kaleci Livakovic'te kaldı.
27. dakikada Kostic'in sol kanattan yaptığı ortaya ön direkte son anda ayağıyla dokunan En-Nesyri'nin vuruşunda, top üstten dışarı çıktı.
28. dakikada Tadic'in pasıyla ceza sahası sol çaprazında topu önüne alan Fred'in şutunda, meşin yuvarlak az farkla yandan auta gitti.
32. dakikada Fenerbahçe öne geçti. Sağ kanattan ceza sahasına giren Fred, pasını solundaki Tadic'e çıkardı. Tadic'in kale önüne çevirdiği topa altıpas içinde kafayla dokunan En-Nesyri, meşin yuvarlağı köşeden ağlarla buluşturdu: 1-0.
45. dakikada Fenerbahçe ikinci gole yaklaştı. Sol taraftan kullanılan kornerde Mert Müldür'ün kafa vuruşunda Eyüpspor'dan Ampem, meşin yuvarlağı son anda çizgi üzerinden çıkardı.

MAÇTAN DAKİKALAR (İKİNCİ YARI)

48. dakikada Eyüpspor gole yaklaştı. Sağ kanatta Emre Mor, Djiku'dan kaptığı topu bekletmeden ceza sahası içindeki Thiam'a çıkardı. Oyuncunun, altıpasın bir adım gerisinden dönerek yaptığı vuruşta meşin yuvarlak yandan dışarı çıktı.
60. dakikada gelişen Fenerbahçe atağında En-Nesyri ile duvar pası yapan Talisca'nın ceza yayından yaptığı vuruşta top savunmadan döndü. Pozisyonun devamında ceza sahası içinden Oğuz Aydın'ın şutunda, kaleci Berke Özer uzanarak meşin yuvarlağın ağlarla buluşmasını önledi.
84. dakikada Fenerbahçe, farkı ikiye çıkardı. Sarı-lacivertlilerin hızlı çıktığı atakta Tadic'in pasıyla rakip kaleye ilerleyen Dzeko, ilk pozisyonda topa takılsa da devamında rakibini geçtikten sonra ceza sahası sol çaprazından yaptığı aşırtma vuruşla meşin yuvarlağı kaleci Berke Özer'in üzerinden ağlara gönderdi: 2-0.
90+4. dakikada Eyüpspor farkı bire indirdi. Sağ kanattan Caner Erkin'in ceza sahası içine yaptığı ortaya Emre Akbaba ile Skriniar yükseldi. Skriniar'a çarpan topu Livakovic ayaklarıyla uzaklaştırmak isterken arka direkte Umut Meraş, meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu: 2-1.

Stat: Ülker
Hakemler: Ozan Ergün, Bersan Duran, Samet Çiçek
Fenerbahçe: Livakovic, Mert Müldür, Skriniar, Djiku, Kostic, Fred, Szymanski (Dk. 79 Levent Mercan), Oğuz Aydın (Dk. 70 Osayi-Samuel), Talisca (Dk. 88 Yusuf Akçiçek), Tadic (Dk. 88 Burak Kapacak), En-Nesyri (Dk. 70 Dzeko)
ikas Eyüpspor: Berke Özer, Tayfur Bingöl, Robin Yalçın (Dk. 63 Vezo), Claro, Umut Meraş, Stepanenko, Ampem, Yalçın Kayan (Dk. 87 Hamza Akman), Emre Mor (Dk. 63 Emre Akbaba), Umut Bozok, Thiam (Dk. 73 Caner Erkin)
Goller: Dk. 32 En-Nesyri, Dk. 84 Dzeko (Fenerbahçe), Dk. 90+4 Umut Meraş (ikas Eyüpspor)
Sarı kartlar: Dk. 41 Emre Mor, Dk. 54 Arda Turan (Teknik direktör) (ikas Eyüpspor), Dk. 52 Fred, Dk. 90+7 Kostic (Fenerbahçe)

 


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