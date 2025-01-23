Kadıköy'de kırmızı kart iptal oldu!

Fenerbahçe - Lyon karşılaşmasının ilk yarısında kırmızı kart iptal oldu.
45+3. dakikada Niakhate, İrfan Can'ın topla buluşmasını engellemek isterken milli futbolcuya kayıp müdahalede bulundu.
Hakem Simone Sozza, Niakhate'nin müdahalesinin ardından kırmızı kartına başvurdu.
Hakem Simone Sozza, VAR'dan gelen uyarı sonrası pozisyonu ekranda izledi ve kırmızı kartı iptal etti.
45+3. dakikada Niakhate, İrfan Can'ın topla buluşmasını engellemek isterken milli futbolcuya kayıp müdahalede bulundu.
Hakem Simone Sozza, Niakhate'nin müdahalesinin ardından kırmızı kartına başvurdu.
Hakem Simone Sozza, VAR'dan gelen uyarı sonrası pozisyonu ekranda izledi ve kırmızı kartı iptal etti.
Lyon'da Niakhate'nin gördüğü kırmızı kart, VAR uyarısı sonrası sarı karta döndü.pic.twitter.com/DlZM6qsxDC
— Sporxtv (@sporxtv) January 23, 2025