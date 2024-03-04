İtalya Serie A 27. hafta maçında Napoli, sahasında Juventus ile karşılaştı.



Diego Armando Maradona Stadı'nda oynanan maçı Napoli, 2-1 kazandı. Ev sahibi ekibe galibiyeti getiren golleri 42. dakikada Kvaratskhelia ve 88. dakikada Raspadori kaydetti.



Napoli 87. dakikada penaltı kazandı. Penaltı atışında topun başına geçen Osimhen, kaleciyi geçemedi. Dönen topu iyi takip eden Raspadori takımını düzgün bir vuruşla 2-1 öne geçti.



Juventus'ta Kenan Yıldız maça yedek başladı ve 76. dakikada oyuna dahil oldu.



Juventus ligde 2 maç sonra puan kaybetti. Napoli ise üst üste 2. galibiyetini aldı.



Napoli puanını 43 yaparken, Zirve mücadelesi veren Juventus, 1 maçı eksik Inter'in 12 puan gerisine kaldı.



Ligin bir sonraki haftasında Juventus, Atalanta ile oynayacak. Napoli ise Torino'yu ağırlayacak.





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