Juventus'tan üst üste puan kayıpları!

Serie A'nın 10. haftasında Juventus, konuk ettiği Parma ile 2-2 berabere kaldı. Üst üste ikinci beraberliğini alan Juventus, 4. sıraya geriledi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; Imago
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Juventus'tan üst üste puan kayıpları!
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31 Ekim 2024 01:49
Serie A'nın 10. haftasında Juventus, evinde Parma'yı ağırladı.

Allianz Stadyumu'nda oynanan maç, 2-2 beraberlikle sonuçlandı.

Mücadelenin 3. dakikasında Parma, Del Prato ile öne geçti. Juventus, 31. dakikada Weston McKennie ile yanıt verse de 38. dakikada Simon Sohm'un attığı golle yeniden geriye düştü. İkinci yarıda ise Timothy Weah, 49. dakikada ağları havalandırdı ve karşılaşma 2-2 berabere bitti.

MCKENNIE'DEN KEREM AKTÜRKOĞLU SEVİNCİ

Weston McKennie, attığı gol sonrasında Kerem Aktürkoğlu'nun klasikleşen 'Harry Potter' sevincini yaptı.

KENAN YILDIZ SON ANDA KAÇIRDI

Öte yandan Juventus'ta forma giyen milli futbolcumuz Kenan Yıldız, 59. dakikada Timothy Weah'in yerine oyuna dahil oldu. <Milli futbolcunun 90+4'te rakip kaleye gönderdiği topu, savunma çizgiden çıkardı.

Inter maçının ardından Parma ile de berabere kalan Juventus, 18 puana ulaştı. Atalanta'nın Monza'yı yenmesiyle Bergamo temsilcisi 3. sıraya yükselirken, Juventus 4. sıraya geriledi. Parma puanını 9 yaptı.

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