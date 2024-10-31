Serie A'nın 10. haftasında Juventus, evinde Parma'yı ağırladı.
Allianz Stadyumu'nda oynanan maç, 2-2 beraberlikle sonuçlandı.
Mücadelenin 3. dakikasında Parma, Del Prato ile öne geçti. Juventus, 31. dakikada Weston McKennie ile yanıt verse de 38. dakikada Simon Sohm'un attığı golle yeniden geriye düştü. İkinci yarıda ise Timothy Weah, 49. dakikada ağları havalandırdı ve karşılaşma 2-2 berabere bitti.
MCKENNIE'DEN KEREM AKTÜRKOĞLU SEVİNCİ
Weston McKennie, attığı gol sonrasında Kerem Aktürkoğlu'nun klasikleşen 'Harry Potter' sevincini yaptı.
Öte yandan Juventus'ta forma giyen milli futbolcumuz Kenan Yıldız, 59. dakikada Timothy Weah'in yerine oyuna dahil oldu. <Milli futbolcunun 90+4'te rakip kaleye gönderdiği topu, savunma çizgiden çıkardı.
Allianz Stadyumu'nda oynanan maç, 2-2 beraberlikle sonuçlandı.
Mücadelenin 3. dakikasında Parma, Del Prato ile öne geçti. Juventus, 31. dakikada Weston McKennie ile yanıt verse de 38. dakikada Simon Sohm'un attığı golle yeniden geriye düştü. İkinci yarıda ise Timothy Weah, 49. dakikada ağları havalandırdı ve karşılaşma 2-2 berabere bitti.
MCKENNIE'DEN KEREM AKTÜRKOĞLU SEVİNCİ
Weston McKennie, attığı gol sonrasında Kerem Aktürkoğlu'nun klasikleşen 'Harry Potter' sevincini yaptı.
KENAN YILDIZ SON ANDA KAÇIRDI
Weston McKennie'den Kerem Aktürkoğlu sevinci🪄pic.twitter.com/0H3FEOWYpi
— Sporx (@sporx) October 30, 2024
Öte yandan Juventus'ta forma giyen milli futbolcumuz Kenan Yıldız, 59. dakikada Timothy Weah'in yerine oyuna dahil oldu. <Milli futbolcunun 90+4'te rakip kaleye gönderdiği topu, savunma çizgiden çıkardı.
Inter maçının ardından Parma ile de berabere kalan Juventus, 18 puana ulaştı. Atalanta'nın Monza'yı yenmesiyle Bergamo temsilcisi 3. sıraya yükselirken, Juventus 4. sıraya geriledi. Parma puanını 9 yaptı.
KENAN YILDIZ'IN YIKILDIĞI AN! pic.twitter.com/y72IdLrsjF
— Sporx (@sporx) October 30, 2024