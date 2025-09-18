18 Eylül
Kopenhag-Leverkusen
19:45
18 Eylül
Club Brugge-AS Monaco
19:45
18 Eylül
M.City-SSC Napoli
22:00
18 Eylül
Newcastle-Barcelona
22:00
18 Eylül
E. Frankfurt-Galatasaray
22:00
18 Eylül
Sporting CP-Kairat Almaty
22:00

Juventus'tan Kenan Yıldız'a astronomik etiket!

Juventus, milli oyuncu Kenan Yıldız için gelecek tekliflerde taban fiyatı 80 milyon Euro olarak belirledi.

calendar 18 Eylül 2025 11:55
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: X.com
Juventus'tan Kenan Yıldız'a astronomik etiket!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:

İtalya Serie A ekibi Juventus, milli oyuncu Kenan Yıldız'ın bonservisini belirledi.

Calciomercato'nun haberine göre, Juventus, Kenan Yıldız için gelecek tekliflere taban fiyat olarak 80 milyon Euro belirledi.

20 yaşındaki oyuncunun Juventus ile 30 haziran 2029 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.

KENAN'DAN MÜKEMMEL BAŞLANGIÇ

Bu sezon Juventus formasıyla 8 maça çıkan genç yıldız, 5 gol 5 asistlik performans sergiledi.
