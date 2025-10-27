27 Ekim
Gaziantep FK-Fenerbahçe
0-4
27 Ekim
Samsunspor-Rizespor
1-1
27 Ekim
Real Betis-Atletico Madrid
0-2
27 Ekim
Moreirense-FC Porto
1-2
27 Ekim
FK Akhmat-PFC Sochi
2-4
27 Ekim
OB-Broendby IF
1-4

Juventus, Lazio'ya karşı da kazanamadı!

İtalya Serie A'nın 8. haftasında Lazio, sahasında Juventus'u 1-0 mağlup etti.

İtalya Serie A'nın 8. haftasında Lazio, sahasında Juventus'u konuk etti.

Stadio Olimpico'da oynanan mücadeleyi ev sahibi ekip Lazio, 1-0 kazandı.

Karşılaşmada Lazio'ya galibiyeti getiren golü 9. dakikada Toma Basic kaydetti. 

Juventus'ta yedek kulübesinde başlayan Kenan Yıldız, 46. dakikada oyuna dahil oldu.

Bu sonuçla birlikte Lazio, 2 maç aranın ardından kazanarak puanını 11'e yükseltti ve 10. sırada haftaya kapattı.

Öte yandan Juventus'un ise bu sonuçla birlikte ligdeki galibiyet hasreti 5 maça yükseldi ve 12 puan ile 8. sırada yer aldı. Juventus ligde son olarak sahasında Inter'i 4-3 mağlup etmişti.

Ligde gelecek hafta Lazio, Pisa'ya konuk olacak. Juventus, Udinese'yi konuk edecek.
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 10 9 1 0 25 5 28
2 Trabzonspor 10 7 2 1 17 7 23
3 Fenerbahçe 10 6 4 0 18 6 22
4 Beşiktaş 10 5 2 3 16 12 17
5 Samsunspor 10 4 5 1 14 10 17
6 Gaziantep FK 10 5 2 3 15 18 17
7 Göztepe 10 4 4 2 12 6 16
8 Konyaspor 10 4 2 4 17 15 14
9 Alanyaspor 10 3 4 3 11 11 13
10 Kocaelispor 10 3 2 5 10 14 11
11 Başakşehir 10 2 4 4 11 9 10
12 Rizespor 10 2 4 4 11 14 10
13 Kasımpaşa 10 2 4 4 9 12 10
14 Antalyaspor 10 3 1 6 11 20 10
15 Gençlerbirliği 10 2 2 6 10 15 8
16 Eyüpspor 10 2 2 6 6 13 8
17 Kayserispor 10 0 6 4 8 22 6
18 Karagümrük 10 1 1 8 10 22 4
