İtalya Kupası son 16 turu karşılaşmasında Juventus, Monza'yı ağırladı. Allianz Stadyumu'ndaki maçı Juventus, 2-1'lik skorla kazandı.
Karşılaşmada Max Allegri'nin ekibine galibiyeti getiren golleri 8. dakikada Moise Kean ve 78. dakikada Federico Chiesa attı. Mücadelede Monza'nın tek golü 24. dakikada Mattia Valoti'den geldi.
Bu sonucun ardından Juventus, İtalya Kupası'nda çeyrek finale yükseldi. Monza, kupaya veda etti.
Karşılaşmada Max Allegri'nin ekibine galibiyeti getiren golleri 8. dakikada Moise Kean ve 78. dakikada Federico Chiesa attı. Mücadelede Monza'nın tek golü 24. dakikada Mattia Valoti'den geldi.
Bu sonucun ardından Juventus, İtalya Kupası'nda çeyrek finale yükseldi. Monza, kupaya veda etti.
Fede Chiesa, sakatlıktan harika bir golle geri döndü.pic.twitter.com/pUFA0QTJ2w
— Sporxtv (@sporxtv) January 19, 2023
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