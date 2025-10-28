Juventus'a Motta ve Tudor'un faturası 27 milyon euro!

Juventus'ta kötü sonuçların ardından teknik direktör Igor Tudor ile yollar ayrıldı. Tudor'un gönderilmesiyle birlikte Juventus, aynı anda üç farklı teknik direktöre maaş ödeyen bir kulüp haline geldi.



Kulüp hala sözleşmeleri devam eden Thiago Motta ve Igor Tudor'a ödeme yapmak zorunda olacak. Her iki ismin de sözleşmeleri Haziran 2027'ye kadar sürüyor.



Calcio Finanza'nın haberine göre Juventus'un 30 Haziran 2025'te kapanan mali raporunda, Thiago Motta ve ekibinin tazminat gideri 16,3 milyon euro olarak yer aldı. Haberde bu tutarın, Motta ve ekibinin maaşlarını 2026/27 sezonunun sonuna kadar kapsadığı belirtildi.



Öte yandan Igor Tudor'un maaşına ilişkin resmi rakam açıklanmadığı ancak kulübe yakın kaynaklara göre yıllık 3 milyon euro net (5,55 milyon euro brüt) kazandığı aktarıldı. Bu durumda, teknik ekibinin maaşlarıyla birlikte toplam maliyetin 11 milyon euronun üzerine çıkması beklendiği kaydedildi.



