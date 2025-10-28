28 Ekim
Kepezspor-Sivasspor
1-3
28 Ekim
Aliağa Futbol-Serik Belediyespor
4-3
28 Ekim
Fatsa Belediyespor-Vanspor FK
9-10
28 Ekim
Kahramanmaraşspor-Ümraniye
4-0
28 Ekim
52 Orduspor-Sarıyer
0-2
28 Ekim
Sakaryaspor-İnegölspor
4-0
28 Ekim
Kayserispor-Niğde BS
1-0
29 Ekim
Isparta 32 SK-Beyoğlu Yeni Çarşı SF
12:00
28 Ekim
Ourense-Real Oviedo
4-2UZS

Juventus'a Motta ve Tudor'un faturası 27 milyon euro!

Juventus, yollarını ayırdığı Thiago Motta ve Igor Tudor'a 27 milyon eurodan fazla tazminat ödemesi yapacak.

calendar 28 Ekim 2025 19:13
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: AA
Juventus'a Motta ve Tudor'un faturası 27 milyon euro!
Juventus'ta kötü sonuçların ardından teknik direktör Igor Tudor ile yollar ayrıldı. Tudor'un gönderilmesiyle birlikte Juventus, aynı anda üç farklı teknik direktöre maaş ödeyen bir kulüp haline geldi.

Kulüp hala sözleşmeleri devam eden Thiago Motta ve Igor Tudor'a ödeme yapmak zorunda olacak. Her iki ismin de sözleşmeleri Haziran 2027'ye kadar sürüyor.

Calcio Finanza'nın haberine göre Juventus'un 30 Haziran 2025'te kapanan mali raporunda, Thiago Motta ve ekibinin tazminat gideri 16,3 milyon euro olarak yer aldı. Haberde bu tutarın, Motta ve ekibinin maaşlarını 2026/27 sezonunun sonuna kadar kapsadığı belirtildi.

Öte yandan Igor Tudor'un maaşına ilişkin resmi rakam açıklanmadığı ancak kulübe yakın kaynaklara göre yıllık 3 milyon euro net (5,55 milyon euro brüt) kazandığı aktarıldı. Bu durumda, teknik ekibinin maaşlarıyla birlikte toplam maliyetin 11 milyon euronun üzerine çıkması beklendiği kaydedildi.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 10 9 1 0 25 5 28
2 Trabzonspor 10 7 2 1 17 7 23
3 Fenerbahçe 10 6 4 0 18 6 22
4 Beşiktaş 10 5 2 3 16 12 17
5 Samsunspor 10 4 5 1 14 10 17
6 Gaziantep FK 10 5 2 3 15 18 17
7 Göztepe 10 4 4 2 12 6 16
8 Konyaspor 10 4 2 4 17 15 14
9 Alanyaspor 10 3 4 3 11 11 13
10 Kocaelispor 10 3 2 5 10 14 11
11 Başakşehir 10 2 4 4 11 9 10
12 Rizespor 10 2 4 4 11 14 10
13 Kasımpaşa 10 2 4 4 9 12 10
14 Antalyaspor 10 3 1 6 11 20 10
15 Gençlerbirliği 10 2 2 6 10 15 8
16 Eyüpspor 10 2 2 6 6 13 8
17 Kayserispor 10 0 6 4 8 22 6
18 Karagümrük 10 1 1 8 10 22 4
