İtalya Serie A'da Juventus, Sassuolo deplasmanına konuk oldu. Torino devi, 1-0 geriye düştüğü maçı 2-1 kazanarak 3 puanın sahibi oldu.



Karşılaşmada Sassuolo, 38. dakikada Giacomo Raspadori ile öne geçti. Juventus, bu gole 45. dakikada Paulo Dybala ile karşılık verdi. İlk yarı 1-1'lik eşitlikle sona erdi.



İkinci yarıda skor uzun süre 1-1 devam ederken, Juventus'ta 88. dakikada Moise Kean, sahneye çıkarak takımını 2-1'lik galibiyete taşıdı.



Sassuolo'da milli futbolcularımız Mert Müldür ve Kaan Ayhan karşılaşmaya ilk 11'de başladı ve 90 dakika sahada kaldı.



Bu sonucun ardından Juventus, 66 puana yükseldi. Sassuolo 46 puanda kaldı.



Ligin bir sonraki haftasında Juventus, sahasında Venezia'yı ağırlayacak. Sassuolo, Napoli deplasmanına gidecek.





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