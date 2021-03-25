AC Milan ile yeni sözleşme konusunda anlaşmaya varamayan Hakan Çalhanoğlu, Juventus ile yakın temas halinde...



CalcioMercato'da Ravezzani imasıyla çıkan habere göre; sezon sonunda bitecek sözleşmesi için Hakan Çalhanoğlu ile Milan uzun süredir görüşme halindeydi. Milan ile Hakan Çalhanoğlu'nun uzun süredir anlaşamaması üzerine Juventus devreye girdi.



JUVE'NİN TEKLİFİ: 5-6 MİLYON EURO



Juventus'un Hakan Çalhanoğlu'na 5-6 milyon euro civarında bir maaş önerdiği ve Türk milli yıldızı bonservis ödemeden kadrosuna katmak istiyor. Oldukça kötü bir sezon geçiren Dybala'yı da elden çıkarmak isteyen Juventus, bu iki transfer hamlesiyle pandemi dönemiyle sıkıntı yaşadığı bütçesini de toparlamyı hedefliyor.



"GELECEKTE BİR GÜN GALATASARAY"



İtalyan basınında Hakan Çalhanoğlu ile ilgili Galatasaray iddiaları ortaya atılsa da Milli yıldızın, "Gelecekte bir gün Galatasaray forması giyeceğim. Dövmem her şeyi söylüyor. Kolumda bir aslan figürü var. Bu da benim Galatasaray'ı ne kadar çok sevdiğimi gösteriyor." sözleri hatırlatıldı. Çalhanoğlu'nun bu yaz değil ancak gelecek yıllarda Galatasaray'a gitme gibi bir düşüncesi olduğu da bu sözlerle vurgulandı.



MILAN, 23.3 MİLYON EURO ÖDEDİ



2017 yazında 23.3 milyon euro bonservis karşılığı Leverkusen'den Milan'a transfer olan Hakan Çalhanoğlu, bu sezon Milan formasıyla 33 maçta forma giydi ve 7 gol atıp 11 asist yaptı.



