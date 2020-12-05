Juve'den CR7'nin ağabeyine sahtekarlık davası!

Juventus, Cristiano Ronaldo'nun formalarını birebir ürettiren ve satmaya çalışan Portekizli yıldızın ağabeyi Hugo Dinarte'yi mahkemeye verdi. Dinarte'nin ürettirdiği 13 bin Cristiano Ronaldo formasına el koydu.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; AA
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Juve'den CR7'nin ağabeyine sahtekarlık davası!
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05 Aralık 2020 16:58
Cristiano Ronaldo'nun ağabeyi Hugo Dinarte Santos Aveiro ile Juventus kulübü mahkemelik oldu.

Corriere Torino'da yer alan habere göre; Torino'da faaliyet gösteren küçük çaplı bir tekstil şirketi, Juventus formalarıyla birebir ve orijinaline çok yakın olan 13 bin adet forma üretti. Juventus logosunun ve patenti alınan tasarımın birebir kullanılması nedeniyle Juventus, 13 bin formaya el koydu.

'Sahtecilik' olarak başlayan soruşturma, bir noktada Juventus'un Portekizli süperstarı cristiano Ronaldo'nun ağabeyi Hugo'ya ulaştı. Zira, Torinolu tekstil şirketi formaların ve tasarımın Hugo Dinarte tarafından istendiğini, bu nedenle üretildiğini açıkladı. Hugo Dinarte'nin ise bu formaları Portekiz'in Madeira adasında bulunan CR7 Müzesi'nde satmak için ürettirdiği ortaya çıktı.

Cristiano Ronaldo'nun ağabeyi Hugo Dinarte ise CR7 Müzesi nedeniyle bu formalar üzerinde Cristiano Ronaldo'nun da ticari hakkının olduğu ve bu nedenle üretme haklarının olduğunu savundu.

Juventus, Torinolu tekstil şirketi ve Cristiano Ronaldo'nun ağabeyi Hugo Dinarte arasındaki ilk uzlaşma duruşmasının başarısız olduğu ve görüşmelerin önümüzdeki günlerde de devam edecei belirtildi.



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