Jürgen Klopp: 'Salah ve Endo elenirse üzülmezdim!'

Liverpool Teknik Direktörü Jürgen Klopp, milli takıma gidecek oyuncularla ilgili flaş bir açıklama yaptı.Klopp, Muhammed Salah ve Endo'nun milli takıma gitmesiyle ilgili,dedi.Alman çalıştırıcı,ifadelerini kullandı.Salah, ocak ayında Mısır milli takımıyla Afrika Uluslar Kupası'nda mücadele edecek. Wataru Endo ise Asya Kupası'nda Japonya Milli Takımı için ter dökecek.Jürgen Klopp: "Salah elense sevinmezdim"