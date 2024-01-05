Jürgen Klopp: "Salah ve Endo elenirse üzülmezdim!"

Liverpool Teknik Direktörü Jürgen Klopp, Afrika Kupası'na gidecek olan Muhammed Salah ile Japonya Milli Takımı ile Asya Kupası'nda mücadele edecek Wataru Endo ile ilgili konuştu.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; Imago
Sporx'e ücretsiz abone ol,ilk bilen sen ol!
Jürgen Klopp: 'Salah ve Endo elenirse üzülmezdim!'
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
05 Ocak 2024 18:03
Liverpool Teknik Direktörü Jürgen Klopp, milli takıma gidecek oyuncularla ilgili flaş bir açıklama yaptı.

Klopp, Muhammed Salah ve Endo'nun milli takıma gitmesiyle ilgili, "Milli takıma giden Salah ve Endo'ya şans diliyorum desem yalan söylemiş olurum. Şahsen grup aşamasında elenirlerse çok da üzülmezdim ama bu muhtemelen çok mümkün olmayacak." dedi.

Alman çalıştırıcı, "Elbette turnuvada sonuna kadar gidip kazanmaları beni mutlu ederdi. Onlara şans diliyor ve sağlıklı bir şekilde dönmelerini istiyorum" ifadelerini kullandı.

Salah, ocak ayında Mısır milli takımıyla Afrika Uluslar Kupası'nda mücadele edecek. Wataru Endo ise Asya Kupası'nda Japonya Milli Takımı için ter dökecek.

Jürgen Klopp: "Salah elense sevinmezdim"

 
GÜNÜN İLGİ ÇEKEN VİDEOSU
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery