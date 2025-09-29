Jürgen Klopp için Al Ittihad iddiası!

Suudi Arabistan temsilcisi Al Ittihad, kötü sonuçların ardından Fransız teknik direktör Laurent Blanc ile yollarını ayırdı.



Kulübün yeni teknik adam için ilk hedefi ise Jürgen Klopp oldu.



Al Riyadh gazetesi, Liverpool'un eski hocasının listenin başında yer aldığını yazdı.



Klopp, yaz döneminde Roma ile de anılmış ancak kulüp tercihini Gian Piero Gasperini'den yana kullanmıştı.

O dönemde menajeri Marc Kosicke transfer söylentilerini yalanlarken, Red Bull sözcüsü çıkan haberleri "gecikmiş bir 1 Nisan şakası" olarak nitelendirmişti.Şu anda Red Bull'un Küresel Futbol Direktörü olarak görev yapan Klopp, RB Leipzig, Red Bull Salzburg ve New York Red Bulls gibi kulüplerin futbol yapılanmasını denetliyor.Göreve başlarken yaptığı açıklamada,demişti.Al Ittihad'ın listesinde yalnızca Klopp yok. Xavi Hernandez ve Unai Emery de güçlü adaylar arasında gösteriliyor.Luciano Spalletti ve Sergio Conceiçao'nun isimleri de gündemde olsa da ihtimalin düşük olduğu belirtiliyor.Suudi kulübü, kalıcı teknik direktör sorununu ekim ortasında başlayacak iç saha maçlarından önce çözmek istiyor.Bu süreçte takımın başında geçici olarak Hassan Khalifa bulunacak. Khalifa, bu hafta Asya Şampiyonlar Ligi'nde Shabab Al Ahli karşısında sahaya çıkacak.