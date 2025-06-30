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Jurasek sağlık kontrolünden geçti

Beşiktaş'ın Benfica'da satın alma opsiyonu ile kiraladığı David Jurasek, sağlık kontrolünden geçti

calendar 30 Haziran 2025 12:43
Haber: AA, Fotoğraf: bjk.com.tr
Jurasek sağlık kontrolünden geçti
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Beşiktaş'ın yeni transferi David Jurasek, sağlık kontrolünden geçti.

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre, Acıbadem Altunizade Hastanesi'nde ilk olarak Çek oyuncunun kan tetkikleri yapıldı. 24 yaşındaki futbolcu, sonrasında ortopedi, iç hastalıkları, göz, kulak burun boğaz, genel cerrahi ve kardiyoloji bölümlerinde muayene edildi.

Jurasek'in sağlık kontrolleri, akciğer ve efor testlerinin ardından tamamlandı.


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