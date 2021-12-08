Juninho, Lyon'daki görevini bırakıyor!

Fransa Ligue 1 ekiplerinden Lyon'da sportif direktör Juninho'nun, Ocak ayında görevi bırakacağı öne sürüldü.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; EPA
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Juninho, Lyon'daki görevini bırakıyor!
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08 Aralık 2021 18:01
Fransa Ligue 1 ekibi Lyon'un sportif direktörlüğü görevini yürüten eski oyuncusu Juninho'nun görevi bırakacağı belirtildi.

L'Equipe, Juninho'nun Ocak ayında mevcut görevinden ayrılacağını iddia etti.

Daha önce 2001'den 2009'a kadar Lyon forması giyen Brezilyalı, Fransız ekibiyle toplamda yedi kez şampiyonluğa ulaşmıştı.

10 yıl aradan donra takıma dönen Juninho, 2019'dan beri sportif direktörlük görevini yürütüyor.


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