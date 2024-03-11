Judoda Türkiye şampiyonları belli oldu

Spor Toto Türkiye Büyükler Judo Şampiyonası'nda madalyalar sahiplerini buldu.

Haber; AA, Fotoğraf; Twitter
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Judoda Türkiye şampiyonları belli oldu
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11 Mart 2024 01:08
Spor Toto Türkiye Büyükler Judo Şampiyonası'nda madalyalar sahiplerini buldu.

Türkiye Judo Federasyonunun açıklamasına göre, Antalya'da düzenlenen organizasyon tamamlandı.

Türkiye şampiyonu olan judocular şöyle:

Kadınlar

48 kilo: Çağla Serdar

52 kilo: Zeliha Cinci

57 kilo: Ayşenur Karadağ

63 kilo: Habibe Afyonlu

70 kilo: Hatice Vandemir

78 kilo: Nurcan Yılmaz

+78 kilo: Kübranur Esir

Erkekler

60 kilo: Yunus Emre Esenboğa

66 kilo: Abdullah Berkin Özcan

73 kilo: Yunus Yazgan

81 kilo: Muhammed Mustafa Koç

90 kilo: Ahmet Burak Çuhadar

100 kilo: Suat Can Yapıcı

+100 kilo: Recep Ergin

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