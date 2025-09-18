18 Eylül
E. Frankfurt-Galatasaray
22:00
18 Eylül
Kopenhag-Leverkusen
1-044'
18 Eylül
Club Brugge-AS Monaco
3-044'
18 Eylül
M.City-SSC Napoli
22:00
18 Eylül
Newcastle-Barcelona
22:00
18 Eylül
Sporting CP-Kairat Almaty
22:00

Jude Bellingham, derbiyle dönüyor!

Real Madrid'de sakatlığı bulunan Jude Bellingham, 27 Eylül'de Atletico Madrid'e karşı oynanacak derbiye kadar yüzde yüz hazır hale gelmek istiyor.

calendar 18 Eylül 2025 19:04
Haber: Sporx.com dış haberler
Jude Bellingham, derbiyle dönüyor!
Real Madrid'de omuz sakatlığı nedeniyle sahalardan uzak kalan Jude Bellingham, geri dönüşe hazırlanıyor.

AS'ta yer alan habere göre, İngiliz yıldızın Espanyol ve Levante maçlarında az da olsa süre alması bekleniyor.

Bellingham, 27 Eylül'de Atletico Madrid'e karşı oynanacak derbiye kadar yüzde yüz hazır hale gelmek istiyor.

Temmuz ayında sakatlık yaşayan 22 yaşındaki yıldız futbolcu, bu sezon henüz forma giyemedi.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 5 5 0 0 15 1 15
2 Fenerbahçe 5 3 2 0 9 4 11
3 Trabzonspor 5 3 1 1 4 2 10
4 Göztepe 5 2 3 0 7 2 9
5 Antalyaspor 5 3 0 2 6 5 9
6 Gaziantep FK 5 3 0 2 7 9 9
7 Alanyaspor 5 2 2 1 7 5 8
8 Samsunspor 5 2 2 1 5 4 8
9 Konyaspor 4 2 1 1 9 4 7
10 Beşiktaş 3 2 0 1 4 4 6
11 Başakşehir 4 1 2 1 4 3 5
12 Kasımpaşa 5 1 1 3 4 6 4
13 Rizespor 4 1 1 2 2 6 4
14 Eyüpspor 5 1 1 3 4 9 4
15 Kayserispor 4 0 3 1 3 7 3
16 Karagümrük 5 1 0 4 2 9 3
17 Kocaelispor 5 0 1 4 2 8 1
18 Gençlerbirliği 5 0 0 5 3 9 0
