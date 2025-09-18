Jude Bellingham, derbiyle dönüyor!

Real Madrid'de omuz sakatlığı nedeniyle sahalardan uzak kalan Jude Bellingham, geri dönüşe hazırlanıyor.



AS'ta yer alan habere göre, İngiliz yıldızın Espanyol ve Levante maçlarında az da olsa süre alması bekleniyor.



Bellingham, 27 Eylül'de Atletico Madrid'e karşı oynanacak derbiye kadar yüzde yüz hazır hale gelmek istiyor.



Temmuz ayında sakatlık yaşayan 22 yaşındaki yıldız futbolcu, bu sezon henüz forma giyemedi.



