Jovane Cabral için yeni gelişme: Sporting'e pay!

Beşiktaş, Sporting forması giyen Jovane Cabral için ısrarlarına devam ediyor.



TEKLİF 2 MİLYON EURO



A Bola'da yer alan haberde; siyah-beyazlıların, Sporting'in elden çıkarmak istediği 24 yaşındaki futbolcu için bonservis teklifinin 2 milyon euro olduğu belirtildi.



Cabral'ın, Sporting'te teknik direktör Ruben Amorim'in planları arasında yer almamasının ve sözleşmesinin bitmesine bir yıl kalmasının pazarlıklarda Beşiktaş'ın elini güçlendirdiği ifade edildi.



SPORTING'E YÜZDE 50 PAY



Sporting'in ise 5 milyon euro beklediği Yeşil Burun Adalı futbolcuyu, Ocak ayında bedelsiz olarak kaybetmemek adına 2 milyon euro'yu sonraki satıştan yüzde 50 pay alması durumunda kabul edebileceği aktarıldı.





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