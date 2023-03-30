Josef de Souza transferi resmen açıklandı

Beşiktaş'tan ayrılan Josef de Souza'nın yeni adresi Çin Ligi oldu.Beijing Guoan, Brezilyalı futbolcuyu kadrosuna kattığını açıkladı.Kulüpten yapılan açıklamada, Josef'in 2023 sezonunda takımda forma giyeceği aktarıldı.Bu sezon Spor Toto Süper Lig'de siyah-beyazlı forma ile 10 maça çıkan Josef, 1 gol atmıştı.Beşiktaş Kulübüyle karşılıklı anlaşarak yollarını ayıran Brezilyalı futbolcu, daha önce sırasıyla Vasco da Gama, Porto, Gremio, Sao Paulo, Fenerbahçe, El-Ahli formaları da giymişti.