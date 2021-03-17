Josef de Souza 4 milyon 700 bin euro kazandı, Al Ahli çıldırdı

FIFA Uyuşmazlık Kurulu, Josef de Souza ile Suudi Arabistan ekibi Al Ahli arasındaki davada kararını verdi. İşte ayrıntılar...

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; bjk.com.tr
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Josef de Souza 4 milyon 700 bin euro kazandı, Al Ahli çıldırdı
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17 Mart 2021 14:47
Josef de Souza
Josef de Souza
Beşiktaş
FIFA, Josef de Souza ile Suudi Arabistan'ın Al Ahli Kulübü arasındaki davada kararını verdi. Beşiktaş'ta forma giyen Josef de Souza, davada kazanan taraf oldu.

Josef de Souza, maaşını alamadığı gerekçesiyle, Al Ahli Kulübü'nü FIFA'ya şikayet etti. Al Ahli de 16 milyon 366 Bin Euro tazminat talebiyle FIFA'nın kapısını çaldı. FIFA Uyuşmazlık Kurulu, taraflar arasındaki davada kararını verdi ve Al Ahli'nin Josef de Souza'ya 4 milyon 700 bin Euro ödenmesi kararlaştırıldı.

AL AHLI: "CAS'A BAŞVURACAĞIZ"

Al Ahli Kulübü'nden bir yetkili, konuyla ilgili yaptığı açıklamada "FIFA'nın bu kararına şaşırdık ve garip bulduk. Yönetim olarak kararın haksız olduğunu düşünüyoruz ve konuyu CAS'a taşıyacağız. Josef de Souza'nın bize tazminat ödeyeceğine inanıyoruz. FIFA'da birçok davamız olduğu için bu karar da aleyhimize sonuçlandı." ifadelerini kullandı.



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