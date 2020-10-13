Jose Sosa, Fenerbahçe'de ikinci baharını yaşıyor!

Fenerbahçe'nin bu sezon kadrosuna kattığı Jose Sosa, profesyonelliği ile takdir topluyor. Trabzon'dan bedelsiz alınan 35 yaşındaki yıldız, idmanlar+maçlarda ortaya koyduğu performansla şimdiden yüzleri güldürdü.
Bayern Münih, Atletico Madrid ve Milan gibi devlerde forma giyen 35 yaşındaki oyuncu, sarı-lacivertli kulübe de kısa sürede uyum sağladı. İdmanlarda büyük bir disiplin içinde çalışmalarını yapıyor, çalışkanlığı ile gençlere de örnek oluyor. Adeta ikinci baharını yaşayan Tangocu, ligde oynadığı 4 maçta 1 gol ve 1 asist ile performansını şimdiden sahaya da yansıttı. Şampiyonluk yolunda takıma büyük güç katan tecrübeli oyuncu, Luiz Gustavo ile birlikte teknik heyetin orta sahada ikinci 'futbol aklı' olacak.
Bayern Münih, Atletico Madrid ve Milan gibi devlerde forma giyen 35 yaşındaki oyuncu, sarı-lacivertli kulübe de kısa sürede uyum sağladı. İdmanlarda büyük bir disiplin içinde çalışmalarını yapıyor, çalışkanlığı ile gençlere de örnek oluyor. Adeta ikinci baharını yaşayan Tangocu, ligde oynadığı 4 maçta 1 gol ve 1 asist ile performansını şimdiden sahaya da yansıttı. Şampiyonluk yolunda takıma büyük güç katan tecrübeli oyuncu, Luiz Gustavo ile birlikte teknik heyetin orta sahada ikinci 'futbol aklı' olacak.