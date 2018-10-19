Jose Mourinho'dan Chelsea açıklaması!

Premier Lig'de haftanın maçında Chelsea, Stamford Bridge'de Manchester United'ı konuk edecek. Zorlu maç öncesinde Manchester United'ın teknik direktörü Jose Mourinho açıklamalarda bulundu.
Mourinho, Sarri yönetimindeki Chelsea için ''Benim için sıradan bir maç. Stamford Bridge'de benim takımım gol atarsa çılgınlar gibi sevinir miyim? Sanmıyorum. Her zaman kendimi kontrol eden biriyim. Ayrıca stadyuma ve içindeki taraftarlara saygı duyuyorum. Onlar yıllarca benim taraftarımdı. Onlara saygım var ama maçta %100 Manchester United'lıyım.'' sözlerini kullandı.
Öte yandan Newcastle United maçından sonra İspanyolca küfür ettiği için ceza alan Mourinho, konu hakkında ''Yorum yapamam. Eğer cevap verirsem tekrar hakkımda işlem yaparlar. O yüzden en iyi cevap, cevap vermemek.'' dedi.
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Mourinho, Sarri yönetimindeki Chelsea için ''Benim için sıradan bir maç. Stamford Bridge'de benim takımım gol atarsa çılgınlar gibi sevinir miyim? Sanmıyorum. Her zaman kendimi kontrol eden biriyim. Ayrıca stadyuma ve içindeki taraftarlara saygı duyuyorum. Onlar yıllarca benim taraftarımdı. Onlara saygım var ama maçta %100 Manchester United'lıyım.'' sözlerini kullandı.
Öte yandan Newcastle United maçından sonra İspanyolca küfür ettiği için ceza alan Mourinho, konu hakkında ''Yorum yapamam. Eğer cevap verirsem tekrar hakkımda işlem yaparlar. O yüzden en iyi cevap, cevap vermemek.'' dedi.
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