Jose Mourinho'dan Chelsea açıklaması!

Premier Lig'de haftanın maçında, Stamford Bridge'de'ı konuk edecek. Zorlu maç öncesinde Manchester United'ın teknik direktörüaçıklamalarda bulundu.Mourinho, Sarri yönetimindeki Chelsea için ''Benim için sıradan bir maç.Her zaman kendimi kontrol eden biriyim. Ayrıca stadyuma ve içindeki taraftarlara saygı duyuyorum. Onlar yıllarca benim taraftarımdı. Onlara saygım var ama maçta %100 Manchester United'lıyım.'' sözlerini kullandı.Öte yandan Newcastle United maçından sonra İspanyolca küfür ettiği için ceza alan Mourinho, konu hakkında ''Yorum yapamam. Eğer cevap verirsem tekrar hakkımda işlem yaparlar. O yüzden en iyi cevap, cevap vermemek.'' dedi.