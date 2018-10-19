  •  
    Beşiktaş ve G.Saray'a flaş transfer yanıtı geldi
  •  
    Bu fotoğrafa iyi bakın! FM19 da işaretini verdi
  •  
    Henry Onyekuru kaç maç kaçıracak? Dönüş...
  •  
    "UEFA Uluslar Ligi'nde C Ligi'ne düşmeliyiz ve..."
  •  
    Süper Lig'deki yıldızlar! PES2019'un güçleri belli

Jose Mourinho'dan Chelsea açıklaması!

Manchester United teknik direktörü Jose Mourinho, Chelsea ile oynayacakları zorlu maç öncesinde açıklamalarda bulundu.

Kaynak: Sporx.com dış haberler
Jose Mourinho'dan Chelsea açıklaması!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
19 Ekim 2018 17:07
Premier Lig'de haftanın maçında Chelsea, Stamford Bridge'de Manchester United'ı konuk edecek. Zorlu maç öncesinde Manchester United'ın teknik direktörü Jose Mourinho açıklamalarda bulundu.

Mourinho, Sarri yönetimindeki Chelsea için ''Benim için sıradan bir maç. Stamford Bridge'de benim takımım gol atarsa çılgınlar gibi sevinir miyim? Sanmıyorum. Her zaman kendimi kontrol eden biriyim. Ayrıca stadyuma ve içindeki taraftarlara saygı duyuyorum. Onlar yıllarca benim taraftarımdı. Onlara saygım var ama maçta %100 Manchester United'lıyım.'' sözlerini kullandı.

Öte yandan Newcastle United maçından sonra İspanyolca küfür ettiği için ceza alan Mourinho, konu hakkında ''Yorum yapamam. Eğer cevap verirsem tekrar hakkımda işlem yaparlar. O yüzden en iyi cevap, cevap vermemek.'' dedi.

Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın
3 TL'ye dünyaları kazandılar. Sen de kazanmak için hemen tıkla!


SON HABERLER
Tümü
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • Fra
  • Hol
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaparak çerez kullanımını kabul etmiş sayılıyorsunuz. Daha fazla bilgi için