Jose Mourinho'nun 9 forması hazır; 2 soru işareti

Portekizli hoca Jose Mourinho, Galatasaray maçına yönelik tüm planlarını yaptı. Becao / Djiku, İsmail Yüksek / Amrabat tercihleri için son antrenmanı bekliyor.

Haber; Sabah, Fotoğraf; AA
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Jose Mourinho'nun 9 forması hazır; 2 soru işareti
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20 Eylül 2024 11:40
Son güncelleme 20 Eylül 2024 13:08
Fenerbahçe'de Galatasaray derbisi 11'i büyük ölçüde netleşti.

Jose Mourinho, 9 oyuncuyu kafasında belirlerken, 2 bölge için henüz karar vermedi. Formu artan Livakovic'e 1 numarayı emanet edecek Portekizli çalıştırıcı, sağ bekte ise Osayi'nin yokluğunda Mert Müldür'ü kullanacak.

Çağlar Söyüncü idmanlarda as takımda yer alırken Becao'nun son Kasımpaşa maçında oynadığı futbol iyi sinyaller verdi. Djiku'nun geri dönmesiyle birlikte Mourinho henüz stoper tandemini belirleyemedi.

Sol bekte Oosterwolde'den başka isim akıllara bile gelmezken ortada ise Fred ve Szymanski'nin forması garanti.

SON KARAR VERİLECEK

Hazır durumda olan yeni transfer Amrabat, hocasından formayı istedi. İsmail Yüksek'i çok beğenen deneyimli çalıştırıcı, son kararını bugün verecek.

Sol kanatta Saint Maximin, sağda Tadic, ileri uçta ise El Nesyri yerine Edin Dzeko görev yapacak. 

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