Beşiktaş'ta Gedson fark yaratıyor!

Beşiktaş, beklentilerin altında kalsa da takımın yıldızlarından Gedson Fernandes, performansıyla fark yaratıyor.

Haber; Fanatik, Fotoğraf; AA
Sporx'e ücretsiz abone ol,ilk bilen sen ol!
Beşiktaş'ta Gedson fark yaratıyor!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
15 Aralık 2024 12:25
Beşiktaş, son dönemde istediği sonuçları alamasa da Gedson Fernandes sergilediği performansla dikkatleri çekiyor.

Bodo Glimt ile oynanan maçta da takımının tek golünü atan 25 yaşındaki yıldız futbolcu, bu sezon UEFA Avrupa Ligi'nde çıktığı 8 maçta 6 gole katkı sağladı.

Siyah-Beyazlı takımın hücumdaki en önemli isimlerinden biri olan yıldız futbolcu, söz konusu karşılaşmalarda 5 gol, 1 asistlik performans sergiledi.

Gedson, toplamda ise bu sezon 23 maçta 8 gol, 2 asistlik performans ortaya koydu.

Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery