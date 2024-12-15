Trabzonspor'da Ozan sürprizi

Trabzonspor'da Ozan Tufan, Galatasaray maçında formaya yakın.

Haber; Fanatik, Fotoğraf; Trabzonspor.org
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Trabzonspor'da Ozan sürprizi
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15 Aralık 2024 12:19
Süper Lig'de Galatasaray ile karşılaşacak Trabzonspor, bu maça konsantre oldu.

Bordo-mavililerde orta sahada Ozan Tufan, Galatasaray maçında formaya yakın gözüküyor.

Ozan'ın büyük maç tecrübesi ve antrenman performansıyla bir adım önde olduğu öğrenildi. Sezon başında büyük umutlarla transfer edilen, ancak bir türlü bekleneni veremeyen Ozan Tufan, ligde son 3 maçta kulübede yer almıştı.

Trabzonspor'da bu sezon 16 maçta süre bulan Ozan Tufan, 1 asist yaptı.

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