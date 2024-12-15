Beşiktaş'ta 65 milyon euro'luk koltuk!

Seçime hazırlanan Beşiktaş'ta kim seçilirse seçilsin mayıs ayına kadar 65 milyon euro'luk ödeme yapmak zorunda.

Haber; Sözcü, Fotoğraf; Sporx.com
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Beşiktaş'ta 65 milyon euro'luk koltuk!
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15 Aralık 2024 11:31
Beşiktaş, 29 Aralık'ta öyle bir seçime gidiyor ki seçilen başkanı kolay kolay kimsenin göze alamayacağı ciddi bir mali yük bekliyor. Kulüp, ilk olarak ocak ayında 15 milyon Euro ödeme yapıp borçsuzluk kağıdı almak zorunda.

Ancak yeni başkan kasada sadece 10 milyon TL bulabilecek. Ayrıca mayıs ayında da 50 milyon Euro ödemek zorunda olacak yeni başkanın koltuğa oturduktan sonraki 6 ay içerisinde cebinden çıkacak paranın 65 milyon Euro olması bekleniyor. Serdal Adalı ile Hüseyin Yücel, bu yükün altına başkan adayı olarak girecek cesareti gösterdi ama işleri çok zor.

LİSTE ZORLUĞU

Görev süresi 6 ay olduğu için iki başkan adayının yönetim kurulu üyesi bulmakta zorlandığı belirtildi. Hem Yücel'in hem de Adalı'nın teklif götürdüğü bazı isimlerin olumsuz yanıt verdiği bilgisi paylaşıldı.

İki adayın da liste yapmakta bir hayli zorlandığı kulislerde yüksek sesle konuşuluyor.

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