Jose Mourinho: 'Kelle avı görüyorum'

Premier Lig'de2-0'dan dönerek 3-2 mağlup edenPortekizli menajer Jose Mourinho, maçın ardından açıklamalarda bulundu.Maçtan sonra sitemde bulunan Mourinho, "55 yaşındayım, böyle bir kelle avını ilk kez görüyorum. Londra'da yağmur yağsa, benim hatam oluyor. Kötü Brexit anlaşması, benim hatam oluyor. Durum benimle ya da oyuncularla ilgili değil, kulüple ilgili." şeklinde konuştu.Mourinho sözlerine, "2020'ye kadar sözleşmem var. Ben onlara silah doğrultmadım, onlar benimle sözleşme uzattı. 55 yaşındayım ve ilk defa tacizle karşılaşıyorum. Bunu halledebilirim, bununla yaşayabilirim." ifadeleriyle devam etti.Portekizli teknik adam son olarak "Şuan Şampiyonlar Ligi'nde diğer İngiliz takımlarına göre daha fazla puanımız var" dedi.