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Jose Mourinho: "Kelle avı görüyorum"

Manchester United'ın menajeri Jose Mourinho, Newcastle United'ı 3-2 mağlup ettikleri karşılaşmanın ardından çarpıcı açıklamalar yaptı.

Kaynak: Sporx.com dış haberler
Jose Mourinho: 'Kelle avı görüyorum'
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07 Ekim 2018 13:37
Premier Lig'de Newcastle United'ı 2-0'dan dönerek 3-2 mağlup eden Manchester  United'da Portekizli menajer Jose Mourinho, maçın ardından açıklamalarda bulundu.

"YAĞMUR YAĞSA BENİM HATAM"

Maçtan sonra sitemde bulunan Mourinho, "55 yaşındayım, böyle bir kelle avını ilk kez görüyorum. Londra'da yağmur yağsa, benim hatam oluyor. Kötü Brexit anlaşması, benim hatam oluyor. Durum benimle ya da oyuncularla ilgili değil, kulüple ilgili." şeklinde konuştu.

"SİLAH DOĞRULTMADIM"

Mourinho sözlerine, "2020'ye kadar sözleşmem var. Ben onlara silah doğrultmadım, onlar benimle sözleşme uzattı. 55 yaşındayım ve ilk defa tacizle karşılaşıyorum. Bunu halledebilirim, bununla yaşayabilirim." ifadeleriyle devam etti.

"DAHA FAZLA PUANIMIZ VAR"

Portekizli teknik adam son olarak "Şuan Şampiyonlar Ligi'nde diğer İngiliz takımlarına göre daha fazla puanımız var" dedi.

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