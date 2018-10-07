Jose Mourinho: 'Kelle avı görüyorum'

Premier Lig'de Newcastle United'ı 2-0'dan dönerek 3-2 mağlup eden Manchester United'da Portekizli menajer Jose Mourinho, maçın ardından açıklamalarda bulundu.
"YAĞMUR YAĞSA BENİM HATAM"
Maçtan sonra sitemde bulunan Mourinho, "55 yaşındayım, böyle bir kelle avını ilk kez görüyorum. Londra'da yağmur yağsa, benim hatam oluyor. Kötü Brexit anlaşması, benim hatam oluyor. Durum benimle ya da oyuncularla ilgili değil, kulüple ilgili." şeklinde konuştu.
"SİLAH DOĞRULTMADIM"
Mourinho sözlerine, "2020'ye kadar sözleşmem var. Ben onlara silah doğrultmadım, onlar benimle sözleşme uzattı. 55 yaşındayım ve ilk defa tacizle karşılaşıyorum. Bunu halledebilirim, bununla yaşayabilirim." ifadeleriyle devam etti.
"DAHA FAZLA PUANIMIZ VAR"
Portekizli teknik adam son olarak "Şuan Şampiyonlar Ligi'nde diğer İngiliz takımlarına göre daha fazla puanımız var" dedi.
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"YAĞMUR YAĞSA BENİM HATAM"
Maçtan sonra sitemde bulunan Mourinho, "55 yaşındayım, böyle bir kelle avını ilk kez görüyorum. Londra'da yağmur yağsa, benim hatam oluyor. Kötü Brexit anlaşması, benim hatam oluyor. Durum benimle ya da oyuncularla ilgili değil, kulüple ilgili." şeklinde konuştu.
"SİLAH DOĞRULTMADIM"
Mourinho sözlerine, "2020'ye kadar sözleşmem var. Ben onlara silah doğrultmadım, onlar benimle sözleşme uzattı. 55 yaşındayım ve ilk defa tacizle karşılaşıyorum. Bunu halledebilirim, bununla yaşayabilirim." ifadeleriyle devam etti.
"DAHA FAZLA PUANIMIZ VAR"
Portekizli teknik adam son olarak "Şuan Şampiyonlar Ligi'nde diğer İngiliz takımlarına göre daha fazla puanımız var" dedi.
Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın