Jose Mourinho'dan sürpriz karar: Cengiz Ünder

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, Cengiz Ünder'i Adana Demirspor maçı kamp kadrosuna aldı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Jose Mourinho'dan sürpriz karar: Cengiz Ünder
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09 Ağustos 2024 15:02
Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, Adana Demirspor maçı öncesi kamp kadrosunu belirledi.

Portekizli teknik adam cezalı olan Mert Hakan Yandaş ve sakat olan Fred dışında sezon planlaması içerisinde yer almayan Samet Akaydin, Luan Peres, Miguel Crespo, Miha Zajc, Emre Mor'u kadroya almadı.

Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre; Avrupa listesinde yer almayan ve adı transfer iddialarına karışan Cengiz Ünder ise maç kadrosunda kendisine yer buldu.

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in ilk haftasında Adana Demirspor ile saat 21.45'te Kadıköy'de karşılaşacak.

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