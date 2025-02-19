Jose Mourinho'dan rehavet uyarısı: "İyiyiz ama mükemmel değiliz"

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, futbolcularıyla yaptığı toplantıda, rehavet uyarısında bulundu.

Haber; Sözcü, Fotoğraf; AA
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Jose Mourinho'dan rehavet uyarısı: 'İyiyiz ama mükemmel değiliz'
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19 Şubat 2025 08:13
Son güncelleme 19 Şubat 2025 08:16
Ligde üst üste 7 galibiyet alarak performansını yükselten Fenerbahçe'de Teknik Direktör Jose Mourinho, dümene geçti.

Portekizli, tecrübesinden yola çıkarak bu durumlarda takımın rehavete kapılabileceğini düşünüp, düğmeye bastı.

Şampiyonluk yarışında çok önemli olan Galatasaray derbisi öncesi Anderlecht maçı oynayacaklarının altını çizen Mourinho, futbolcularını uyardı.

Jose Mourinho, "3-0 iyi bir skor ama henüz turu geçmedik. Ayaklarımız yere sağlam basmalı. "Turu geçtik' düşüncesi ne kesinlikle kapılmamalıyız" dedi.

ROTASYON SİNYALİ

Jose Mourinho, futbolcuların performansından memnun olduğunu belirtti ama "Bu yetmez" mesajı da verdi.

Sarı-Lacivertliler'in teknik patronu, "Takım olarak gelişiyoruz. Birçok futbolcunun performansı yükselişte ama mükemmel değiliz. Hedeflerimize ulaşmak için disiplni kesinlikle elden bırakmamamız gerekiyor" ifadelerini kullandı.

Bu arada Mourinho'nun, Galatasaray derbisini düşünüp, Anderlecht maçında farklı bir kadro sahaya süreceği öğrenildi.

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