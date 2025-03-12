Jose Mourinho'dan Maximin'e sert eleştiri

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, Allan Saint-Maximin'in Instagram paylaşımı hakkında eleştiri yaptı.
Jose Mourinho, "Maximin'in şiir konusunda yetenekli olduğunu bilmiyordum. Bir oyuncu iyi antrenman yapmazsa, geç gelirse ve maç oynamaya hazır değilse yukarı çıkmak için asansöre ihtiyaç duyar; çünkü merdivenlerde çok çabuk yorulur." dedi.
NE OLMUŞTU?
Fenerbahçe'de forma giyen Allan Saint-Maximin, Fenerbahçe'nin Rangers maçı kadrosunda yer almadı.
Bunun üzerine Fransız oyuncu, kendi Instagram hesabından bir paylaşımda bulundu.
Paylaşımda şu sözler yer aldı: "Beni yıkmak için bundan daha fazlası gerekecek… Yalan asansöre bindiğinde, gerçek merdivenleri çıkar; daha uzun sürer ama sonunda her zaman varır. Eğer Tanrı bizimle ise, kim bize karşı olabilir?"
Jose Mourinho, "Maximin'in şiir konusunda yetenekli olduğunu bilmiyordum. Bir oyuncu iyi antrenman yapmazsa, geç gelirse ve maç oynamaya hazır değilse yukarı çıkmak için asansöre ihtiyaç duyar; çünkü merdivenlerde çok çabuk yorulur." dedi.
NE OLMUŞTU?
Fenerbahçe'de forma giyen Allan Saint-Maximin, Fenerbahçe'nin Rangers maçı kadrosunda yer almadı.
Bunun üzerine Fransız oyuncu, kendi Instagram hesabından bir paylaşımda bulundu.
Paylaşımda şu sözler yer aldı: "Beni yıkmak için bundan daha fazlası gerekecek… Yalan asansöre bindiğinde, gerçek merdivenleri çıkar; daha uzun sürer ama sonunda her zaman varır. Eğer Tanrı bizimle ise, kim bize karşı olabilir?"
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