Jose Mourinho'dan Maximin'e sert eleştiri

Jose Mourinho, "Maximin'in şiir konusunda yetenekli olduğunu bilmiyordum. Bir oyuncu iyi antrenman yapmazsa, geç gelirse ve maç oynamaya hazır değilse yukarı çıkmak için asansöre ihtiyaç duyar; çünkü merdivenlerde çok çabuk yorulur." dedi.





Beni yıkmak için bundan daha fazlası gerekecek… Yalan asansöre bindiğinde, gerçek merdivenleri çıkar; daha uzun sürer ama sonunda her zaman varır. Eğer Tanrı bizimle ise, kim bize karşı olabilir?"





