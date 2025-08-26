26 Ağustos
Kairat Almaty-Celtic
0-073'
26 Ağustos
Pafos FC-FK Crvena Zvezda
22:00
26 Ağustos
Sturm Graz-Bodo/Glimt
22:00
26 Ağustos
Reading-AFC Wimbledon
0-015'
26 Ağustos
Wolves-West Ham United
21:30
26 Ağustos
Norwich City-Southampton
21:45
26 Ağustos
Bournemouth-Brentford
21:45
26 Ağustos
Burnley-Derby County
21:45
26 Ağustos
Sunderland-Huddersfield
21:45
26 Ağustos
Sheffield Wednesday-Leeds United
22:00
26 Ağustos
E.Braunschweig-VfB Stuttgart
21:45
26 Ağustos
S. Moskova-Nizhny Novgorod
1-024'

Jose Mourinho'dan Hamdi Akın'a cevap!

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, Benfica maçı öncesi asbaşkan Hamdi Akın'ın sözlerine cevap verdi.

Jose Mourinho'dan Hamdi Akın'a cevap!
Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, Benfica maçı öncesi açıklamalarda bulundu.

Portekizli teknik adam, kulübün asbaşkanı Hamdi Akın ile ilgili, "Yarınki maçın kolay veya zor olduğuna dair verdiği demeçler, kendisini şahsen tanımıyorum. Kulübün ve takımın oyununu etkilemeyecek. Kulüp yapısı çerçevesinde kendisinin konumunu güçlendirebilir ama ismini bile bilmiyorum." dedi.

HAMDİ AKIN NE DEMİŞTİ?


Fenerbahçe Asbaşkanı Hamdi Akın, Benfica maçıyla ilgili, "Her şey olur. Her şey olabilir. Çok rahatlıkla geçebiliriz. Niye geçmeyelim! Ne var ki Benfica'da. Gördünüz işte burada. Çok da önemli bir takım değil. Çok kafa kafaya bir maç olacağını düşünüyorum, çok kafa kafaya..." demişti.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 3 3 0 0 10 0 9
2 Trabzonspor 3 3 0 0 3 0 9
3 Göztepe 3 2 1 0 5 0 7
4 Konyaspor 2 2 0 0 7 1 6
5 Samsunspor 2 2 0 0 3 1 6
6 Antalyaspor 3 2 0 1 3 2 6
7 Fenerbahçe 2 1 1 0 3 1 4
8 Beşiktaş 1 1 0 0 2 1 3
9 Eyüpspor 3 1 0 2 4 7 3
10 Gaziantep FK 3 1 0 2 2 7 3
11 Başakşehir 1 0 1 0 1 1 1
12 Alanyaspor 2 0 1 1 1 2 1
13 Rizespor 2 0 1 1 0 3 1
14 Kayserispor 2 0 1 1 1 5 1
15 Kasımpaşa 2 0 0 2 1 3 0
16 Gençlerbirliği 3 0 0 3 2 5 0
17 Kocaelispor 3 0 0 3 1 5 0
18 Karagümrük 2 0 0 2 0 5 0
