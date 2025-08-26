Jose Mourinho'dan Hamdi Akın'a cevap!

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, Benfica maçı öncesi açıklamalarda bulundu.
Portekizli teknik adam, kulübün asbaşkanı Hamdi Akın ile ilgili, "Yarınki maçın kolay veya zor olduğuna dair verdiği demeçler, kendisini şahsen tanımıyorum. Kulübün ve takımın oyununu etkilemeyecek. Kulüp yapısı çerçevesinde kendisinin konumunu güçlendirebilir ama ismini bile bilmiyorum." dedi.
HAMDİ AKIN NE DEMİŞTİ?
Fenerbahçe Asbaşkanı Hamdi Akın, Benfica maçıyla ilgili, "Her şey olur. Her şey olabilir. Çok rahatlıkla geçebiliriz. Niye geçmeyelim! Ne var ki Benfica'da. Gördünüz işte burada. Çok da önemli bir takım değil. Çok kafa kafaya bir maç olacağını düşünüyorum, çok kafa kafaya..." demişti.
