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Jose Mourinho'dan Asensio'ya onay çıktı!

Fenerbahçe, Jose Mourinho'nun onayını alan Marco Asensio için PSG ile ilk teması kurmaya hazırlanıyor.

calendar 30 Haziran 2025 08:15 | Son Güncelleme Tarihi: 30 Haziran 2025 08:17
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: Imago
Jose Mourinho'dan Asensio'ya onay çıktı!
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Transfer çalışmalarını hız kesmeden sürdüren Fenerbahçe'de, her gün menajerler aracılığıyla kulübe yeni oyuncular önerilmeye devam ediyor.

Bu isimler arasında en çok öne çıkanı ise Paris Saint-Germain forması giyen Marco Asensio oldu. 

İLK TEMAS KURULUYOR



PSG, geçen sezonun ikinci yarısında Aston Villa'ya kiraladığı Asensio'yu bu yaz satmayı planlıyor. Fenerbahçe cephesi ise ilk resmi teması bu hafta kurmayı hedefliyor. Şu anda Kolombiya'da bulunan futbol direktörü Devin Özek'in, Duran transfer görüşmelerinin ardından Paris'e geçerek Asensio için masaya oturacağı öğrenildi.

OPSİYONLU FORMÜL

Fenerbahçe, Duran ve Skriniar için ciddi bir bütçe ayırdığı için Asensio'yu satın alma opsiyonuyla kiralamak istiyor. Ancak PSG'nin bonservis beklentisinin makul olması durumunda, İspanyol yıldızın kalıcı olarak kadroya katılması da gündemde.

SÜRPRİZ LANSMAN PLANI

10 numara, sağ kanat ve sahte 9 rollerinde görev yapabilen Marco Asensio, Mourinho'nun hücum hattındaki planlarında önemli bir yer tutuyor. Sol tarafa hızlı bir isim isteyen Portekizli çalıştırıcı, sağ kanadı ise oyun kurma becerisi yüksek Asensio'ya emanet etmeyi planlıyor.

PERFORMANSI

Geçtiğimiz sezon Aston Villa ile 21 maça çıkan Asensio, takımına 8 gol 1 asistlik katkı sağladı. 


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