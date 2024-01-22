Jose Mourinho'dan Arabistan'a ret!

Roma'nın karşılıklı anlaşarak yollarını ayırdığı Jose Mourinho'nun Arabistan'dan gelen teklifi reddettiği belirtildi. İşte detaylar...

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; Imago
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Jose Mourinho'dan Arabistan'a ret!
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22 Ocak 2024 17:39
İtalyan ekibi Roma'dan ayrılan Jose Mourinho için Arabistan iddiaları gündeme geldi. Portekizli çalıştırıcı gelen bu teklifi reddetti.

Marca'da yer alan habere göre; Mourinho, Suudi Arabistan ekibi Al-Shabab'tan gelen teklifi geri çevirdi.

Deneyimli çalıştırıcının şu anda dinlenmek istediği ve takım çalıştırmayı düşünmediği belirtildi.

Öte yandan Mourinho'nun kendisini motive edecek bir teklifi sakince bekleyeceği ifade edildi.

Porto, Chelsea, Inter, Real Madrid, Manchester United, Tottenham ve Roma gibi dev takımları çalıştıran Portekizli teknik adam, geçtiğimiz günlerde Roma'dan ayrıldı.

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