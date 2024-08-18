Jose Mourinho, Ali Koç'un yaşadığı saldırı için ne dedi?

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, 2-2 biten Göztepe maçının ardından Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un maç içinde uğradığı saldırı hakkında konuştu.
"NE OLDUĞUNU GÖRMEDİM"
Mourinho, maç sırasında Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç'la ilgili yaşananlarla ilgili bir soru üzerine, "Ne olduğunu bilmiyorum, gerçekten görmedim. Tek görmüş olduğum şey orada çok büyük bir kalabalık vardı. Oyuncular da bunun ne olduğunu anlamadı. Oyuncular gördüler ama anlamadılar. Hakemin oyunu niye durdurduğunu da anlamadım. Orada ne olduğunu anlamadım. Ben maça odaklanmıştım ve oyuncuların konsantrasyonunu sağlamaya odaklanmıştım." dedi.
"NE OLDUĞUNU GÖRMEDİM"
Mourinho, maç sırasında Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç'la ilgili yaşananlarla ilgili bir soru üzerine, "Ne olduğunu bilmiyorum, gerçekten görmedim. Tek görmüş olduğum şey orada çok büyük bir kalabalık vardı. Oyuncular da bunun ne olduğunu anlamadı. Oyuncular gördüler ama anlamadılar. Hakemin oyunu niye durdurduğunu da anlamadım. Orada ne olduğunu anlamadım. Ben maça odaklanmıştım ve oyuncuların konsantrasyonunu sağlamaya odaklanmıştım." dedi.