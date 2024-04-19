Jose Luis Mendilibar: ''Acı çektik ama dayandık''

Olympiakos teknik direktörü Jose Luis Mendilibar, penaltılarla kazanılan Fenerbahçe maçı sonunda açıklamalarda bulundu.
Jose Luis Mendilibar yaptığı açıklamada, "Yaptığımız şey çok zordu, duygularımı ifade edemiyorum. Acı çektik. Özellikle de Fenerbahçe golü bulduktan sonra sonra. Ama dayandık ve sonunda ödülümüzü aldık. Çok mutluyuz. Şimdi dinlenmek ve bir sonraki maça hazırlanmak istiyoruz." dedi.
Jose Luis Mendilibar sözlerine devam ederek, "Gerçekten zaferin peşinden gittik, gerçekten çok çalıştık. Fenerbahçe hızlı bir gol attıktan sonra maçın geri kalanı bizim için kolay olmayacaktı, bizi baskı altına aldılar. Maçın bitiminden hemen önce kafa vuruşuyla yakaladığımız şansı değerlendiremedik, neyse ki penaltı atışlarında kazanmayı başardık. Dayanmak zorundaydık ve dayandık. Şimdi Aston Villa'ya karşı zorlu bir maçımız var. Ama önce dinlenelim ve sonra Pazar günkü PAOK maçına odaklanabiliriz." ifadelerini kullandı.
Kalecisi hakkında konulan Mendilibar, "Gerçek şu ki sezon içinde genellikle kaleci değiştirmem ama kariyerimde başka zamanlarda da bu kararı verdim. Bir kaleci iyi performans gösteriyorsa, ona diğer oyuncular gibi davranırsınız. Tzolakis çok iyi gidiyor ve umarım katkı sağlamaya devam edebilir. O ve Paschalakis hem antrenman yapıyor hem de çok iyi çalışıyorlar." sözlerini sarf etti.
Mendilibar son olarak, "Buraya kadar geldiğimiz için tabii ki finali istiyoruz. Aston Villa'ya saygımız sonsuz, çok güçlü bir takımlar ama biz elimizden geleni yapacağız ve umarım finale çıkarız." şeklinde konuştu.
Jose Luis Mendilibar yaptığı açıklamada, "Yaptığımız şey çok zordu, duygularımı ifade edemiyorum. Acı çektik. Özellikle de Fenerbahçe golü bulduktan sonra sonra. Ama dayandık ve sonunda ödülümüzü aldık. Çok mutluyuz. Şimdi dinlenmek ve bir sonraki maça hazırlanmak istiyoruz." dedi.
Jose Luis Mendilibar sözlerine devam ederek, "Gerçekten zaferin peşinden gittik, gerçekten çok çalıştık. Fenerbahçe hızlı bir gol attıktan sonra maçın geri kalanı bizim için kolay olmayacaktı, bizi baskı altına aldılar. Maçın bitiminden hemen önce kafa vuruşuyla yakaladığımız şansı değerlendiremedik, neyse ki penaltı atışlarında kazanmayı başardık. Dayanmak zorundaydık ve dayandık. Şimdi Aston Villa'ya karşı zorlu bir maçımız var. Ama önce dinlenelim ve sonra Pazar günkü PAOK maçına odaklanabiliriz." ifadelerini kullandı.
Kalecisi hakkında konulan Mendilibar, "Gerçek şu ki sezon içinde genellikle kaleci değiştirmem ama kariyerimde başka zamanlarda da bu kararı verdim. Bir kaleci iyi performans gösteriyorsa, ona diğer oyuncular gibi davranırsınız. Tzolakis çok iyi gidiyor ve umarım katkı sağlamaya devam edebilir. O ve Paschalakis hem antrenman yapıyor hem de çok iyi çalışıyorlar." sözlerini sarf etti.
Mendilibar son olarak, "Buraya kadar geldiğimiz için tabii ki finali istiyoruz. Aston Villa'ya saygımız sonsuz, çok güçlü bir takımlar ama biz elimizden geleni yapacağız ve umarım finale çıkarız." şeklinde konuştu.
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