Jos Verstappen: 'Lewis Hamilton hep en hızlı arabada'

Formula 1'de şampiyonluk adaylarından Max Verstappen'in babası olan eski Formula 1 pilotu Jos Verstappen, büyük final öncesi Daily Mail'e açıklamalarda bulundu.



Lewis Hamilton ile Max Verstappen, Abu Dhabi'deki son yarışa 369.5'ar puanla giriyor ve daha fazla puan alan taraf şampiyonluğu kazanacak.



Lewis Hamilton hakkında gelen soruyla ilgili baba Verstappen, "Hamilton? Onunla hiç konuşmuyorum. Ben onun için bir şeyim. Ona bir pilot olarak saygı duyuyorum, sadece bu kadar. Max, Lewis'le podyumda birkaç kez konuşmaya çalıştı. Lewis kendi dünyasında yaşayan biri. Artık podyumda konuşmuyorlar. Diğer sürücülere de sorun. Onlar da aynı fikirdeler." cevabını verdi.



"MAX'A BAKINCA BEN HİÇBİR ŞEYDİM"



1994 ila 2003 yılları arasında Benetton ve Minardi için yarışan Jos Verstappen, "Max ile karşılaştırırsanız ben hiç kimseydim. Ancak, eski bir sürücü olarak bugün pistte olanlarla ilgili konuşabiliyorum. Herkes bana karşı çok arkadaş canlısı ve kibar, her zaman selam veriyorlar. Birçok kez aynı uçaktayız, aynı gruptayız ve çok eğleniyoruz." derken "Bize bakmayıp bizim hakkımızda konuşanlar var." diyerek Hamilton'ı hedef aldı.



"LEWIS HEP EN HIZLI ARABADA"



Lewis Hamilton'ın Abu Dhabi'de Max'a karşı kazanması halinde 8. şampiyonluğunu alarak Michael Schumacher'in 7 şampiyonluk rekorunu kıracağı hatırlatılması üzerine, "Michael Schumacher ile pistlerde olan bir arkadaşlığım vardı. Pist içinde çok sıkı rekabet ederdi ama pist dışında herkesle arkadaştı. Lewis ise kendi yolunu çiziyor. Bunun yanlış olduğu söylenemez çünkü çok fazla kazanıyor. Ancak, şunu söylemek gerekir ki kendini doğru takımda buldu. Mercedes'e geçerek doğru kararı verdi ve hemen hemen her sezon en hızlı arabayı süren oydu. Öte yandan Max ise ne olduğunu gösteren biri. Bazı insanları onu seviyor, bazıları nefret ediyor. Çünkü her zaman ne düşündüğünü söylüyor. Lewis'in yaptığı gibi politik meselelerle ilgilenmiyor. Oğlum sadece spor yapıyor ve hepsi bu!" açıklamasını yaptı.



"DÜNYA KUPASI KAZANMIŞ GİBİ SEVİNDİLER"



Mercedes-AMG Petronas takım patronu Toto Wolff ile ilgili gelen soruya Jos Verstappen, "Toto ile artık konuşmuyorum. Artık bir arkadaşlığımız yok. Silverstone'da Max kaza yaptıktan sonra yaptığı sevinci sevmedim. Sürücülerden biri hastanedeyken (Editör Notu: Lewis Hamilton ile Max Verstappen arasındaki kazadan sonra Verstappen hastaneye kaldırılmıştı.) Dünya Kupası kazanmış gibi kutlama yaptılar. Toto'nun böyle biri olduğunu düünmemiştim. Kazadan sonra bize bir mesaj bile göndermedi." dedi.



MAX, MERCEDES'E GİDER Mİ?



2021'in başında Toto Wolff ile olan sohbetleri hakkında Verstappen, "Max'ı Mercedes'e almak için yapmıyorduk bu sohbetleri. Ancak, Silverstone'dan önce iyi bir ilişkimiz olduğunu varsayalım. Max'ın 2023'e kadar Red Bull ile sözleşmesi var. Umarım kariyerinin geri kalanında da Red Bull'da kalır. Bu ortamda mutlu." dedi.



"1 HAFTA MAX'LA KONUŞMADIM"



2012'de Max Verstappen'in kartingte yaptığı kaza sonrası 1 hafta konuşmadığı hatırlatılan Jos Verstappen, "Düşünmeye ihtiyacı vardı. Çok büyük bir hata yapmıştı. Çok sinirlendim. Hayal kırıklığına uğradım. Gerçekten düşünmesi gerekiyordu. Öyle 1-2 saat değil, çok daha uzun bir süre. Ne yaptığımı, ona nasıl yardım edebileceğimi çok iyi biliyordum. Bugün ona öğüt vermek artık işim değil. Artık günlük yaşam hakkında, bana ihtiyacı olursa sohbet ediyoruz. Bugün o bir erkek. Yapabileceğim tek şey oturup onu izlemek ve biraz şansı olması için dua etmek." sözleriyle konuşmalarını noktaladı.





